影／三寶公嬤違規衝出1死1傷 無辜駕駛被求償千萬

臉書「爆料公社」中有一名網友訴苦，表示自己遇上「馬路三寶+貪婪家屬」，一輛機車從車縫中突然鑽出來，違規跨越雙黃線轉彎被他撞上，騎車的阿公阿嬤一死一傷，阿嬤死亡還是因為家屬堅持送較遠的醫院，才延誤就醫導致。鑑定報告出來前，駕駛還以為自己有錯，下跪超過五次，還被家屬求償逾千萬元，直到報告出來才發現自己完全沒有違規，只是遇到三寶和貪婪的家屬了。

原PO貼出對方家屬的求償列表，上面還可以看到浴室改建的費用，阿嬤部分求償700萬元、阿公則是求償390多萬元，總共求償金額破千萬元。原PO表示，分享影片是希望讓大家注意交通安全，有時候不是自己注意安全就沒事，也提醒家裡有長輩的網友，「請好好關心他們，不要讓他們自己騎車，別人太危險了！」