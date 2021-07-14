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影／三寶公嬤違規衝出1死1傷 無辜駕駛被求償千萬

聯合報 / 記者張善寧黃靖雯／即時報導

臉書「爆料公社」中有一名網友訴苦，表示自己遇上「馬路三寶+貪婪家屬」，一輛機車從車縫中突然鑽出來，違規跨越雙黃線轉彎被他撞上，騎車的阿公阿嬤一死一傷，阿嬤死亡還是因為家屬堅持送較遠的醫院，才延誤就醫導致。鑑定報告出來前，駕駛還以為自己有錯，下跪超過五次，還被家屬求償逾千萬元，直到報告出來才發現自己完全沒有違規，只是遇到三寶和貪婪的家屬了。

原PO貼出對方家屬的求償列表，上面還可以看到浴室改建的費用，阿嬤部分求償700萬元、阿公則是求償390多萬元，總共求償金額破千萬元。原PO表示，分享影片是希望讓大家注意交通安全，有時候不是自己注意安全就沒事，也提醒家裡有長輩的網友，「請好好關心他們，不要讓他們自己騎車，別人太危險了！」

網友看完後紛紛留言，「無肇事因素，請好好把握這句」、「你是撞到他家財神爺喔！」、「把阿嬤當大樂透嗎...」、「無肇責就不用管他要多少了，你車子記得求償」。

原PO將對方家屬的求償清單放上網。翻攝／爆料公社
原PO將對方家屬的求償清單放上網。翻攝／爆料公社
網友分享自己遇上馬路三寶，無肇責的自己還被對方家屬求償超過千萬元。翻攝／爆料公社
網友分享自己遇上馬路三寶，無肇責的自己還被對方家屬求償超過千萬元。翻攝／爆料公社
原PO將對方家屬的求償清單放上網。翻攝／爆料公社
原PO將對方家屬的求償清單放上網。翻攝／爆料公社

阿嬤

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