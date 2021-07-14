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病患就醫不滿等太久 恐嚇護理師「拿槍幹掉」遭起訴
梁姓男子在台北市立聯合醫院陽明院區不滿掛號等了2個小時還未看到診，在掛號台、現場數位醫事人員面前恐嚇其中1名護理師「我是不是應該拿一把槍把她幹掉」，並持續妨害醫師看診，警方獲報調閱監視器認為罪證確鑿，將梁送辦，士林地檢署偵結依違反醫療法之妨害自由罪嫌起訴。
起訴指出，梁男2021年5月12日下午4點半，在陽明醫院急診室因不耐等候看診，在現場醫事人員面前恐嚇歐姓護理師「我是不是應該拿一把槍把她幹掉，在問什麼東西，在搞什麼東西啦！我來不就是要看醫生，你要就掛進去，什麼東西啦你」，張姓護理長見狀制止，梁男仍持續咆哮，使醫師無法繼續看診，歐姓護理師報案。
梁男辯稱他當天下午2點到陽明醫院掛號，下午4點多還沒輪到他，去掛號台反映血便不止，才情緒失控。士林地檢署偵結，認為梁違反醫療法妨害醫事人員執行醫療業務罪嫌，將他起訴。
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