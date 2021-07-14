高雄拖吊車脫鉤 違規車溜走撞路邊盆栽

高雄市交通局委託的民營拖吊車昨天下午要拖吊1輛違規停車回場，途中突然脫鉤，車後的違規車滑行溜走，撞毀路邊住家門口的盆栽，幸無人傷亡，但違規車沒進拖吊場，先進維修廠。拖吊業者表示，是路面不平造成脫鉤，已和住戶及車主和解。

據了解，昨天下午3點左右，民營拖吊車從高雄市前鎮區草衙路與同安路，拖吊1輛白色轎車要返回鳳山區五甲拖吊場，下午3點15分，拖吊車經過鳳山區五甲一路與臨海路口，拖吊車與車後的違規車突然一陣晃動，違規車脫鉤，滑行到路邊，才撞上路旁住戶門口的盆栽。

路旁目擊者看到違規車滑走，開玩笑稱，違規車被拖吊還想溜走。拖吊業者今天表示，因路面不平，拖吊車晃了一下才脫鉤，種狀況不常有，今年只發生這1次。