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高雄拖吊車脫鉤 違規車溜走撞路邊盆栽

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄市交通局委託的民營拖吊車昨天下午要拖吊1輛違規停車回場，途中突然脫鉤，車後的違規車滑行溜走，撞毀路邊住家門口的盆栽，幸無人傷亡，但違規車沒進拖吊場，先進維修廠。拖吊業者表示，是路面不平造成脫鉤，已和住戶及車主和解。

據了解，昨天下午3點左右，民營拖吊車從高雄市前鎮區草衙路與同安路，拖吊1輛白色轎車要返回鳳山區五甲拖吊場，下午3點15分，拖吊車經過鳳山區五甲一路與臨海路口，拖吊車與車後的違規車突然一陣晃動，違規車脫鉤，滑行到路邊，才撞上路旁住戶門口的盆栽。

路旁目擊者看到違規車滑走，開玩笑稱，違規車被拖吊還想溜走。拖吊業者今天表示，因路面不平，拖吊車晃了一下才脫鉤，種狀況不常有，今年只發生這1次。

警方依A3事故由交通分隊測繪車禍事故圖，業者立即與住戶和解，賠償住戶的盆栽損失1000元，並將車頭受損的違規車拖進維修廠維修，初步已取得車主諒解。

違規轎車滑走，撞上路邊住家前的盆栽。記者林保光／翻攝
違規轎車滑走，撞上路邊住家前的盆栽。記者林保光／翻攝
高雄民營拖吊車拖吊違規車回拖吊場，途中不慎拖脫鉤，違規車撞上路邊住家前的盆栽。記者林保光／翻攝
高雄民營拖吊車拖吊違規車回拖吊場，途中不慎拖脫鉤，違規車撞上路邊住家前的盆栽。記者林保光／翻攝

盆栽 車主

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