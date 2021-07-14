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淡水獨釣男拒友到場群聚 3人不爽圍毆他還持刀傷人

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

19歲黃男獨自垂釣淡水海畔，並以疫情避免群聚為由拒絕鄭男（20歲）等三名友人加入，未料卻因此遭三名友人持魚刀攻擊，還被徒手毆傷頭部，氣得他報警提告，警方凌晨通知三人到案說明，詢問後依傷害、妨害秩序函送。

據了解，黃男今天凌晨2時許趁著三級警戒微解封，獨自到淡水海畔垂釣，途中他接到友人鄭男來電，表示他和另外兩名友人想加入垂釣。黃男以疫情期間避免群聚為由拒絕，卻引起鄭男三人不滿，分乘兩輛機車到場理論，雙方爆發衝突，鄭男等人持黃男攜帶的魚刀劃傷他手臂，又以徒手毆傷他頭部、臉部後逃逸。

黃男找來友人陪同報案求救，經急救後沒有大礙，向警方提告鄭男三人傷害，警方調查監視畫面，上午通知三人到案，三人均對犯行坦言不諱，詢後依妨害秩序、傷害罪嫌函送。

黃男今天凌晨獨釣淡水海岸，卻因拒絕友人加入被圍毆。記者柯毓庭／翻攝
黃男今天凌晨獨釣淡水海岸，卻因拒絕友人加入被圍毆。記者柯毓庭／翻攝

淡水 疫情 傷害罪

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