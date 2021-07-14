女po文公園被色男盯看 網酸「身材好才有人看」引論戰

台南市新化區有年輕女生po文指到體育公園運動時，被不名男子「色瞇瞇」盯看10秒，令她有被騷擾的不舒服感覺，也感到害怕；此文引起網友熱烈論戰，有男網友認為女生想太多，還酸是身材好才有人看，也有女生會盯著身材好的帥哥，但不少女性網友認為「被色瞇瞇盯看」造成當事人不舒服，就構成性騷；台南市警局婦幼科表示，民眾只要覺得被侵犯或感到不舒服，請就近向派出所或打110報案，會積極派員協助處理。

該名女生po文後引起不少女網友共鳴，有人會常去新化運動公園跑步，但很多男士們不能理解是正常的，因為幾乎很少有男性會被「色瞇瞇的男性眼神」看過（如果有，你會知道感受）如果你看到你的老婆、女友、手足、母親，被一個陌生男子「色瞇瞇的看十秒」、還越靠越近，大概也許就能理解。

該女說，性騷擾本來就是主觀的，當事人不舒服就是構成性騷，只是說眼神接觸是模糊地帶，因為對方沒有實質的碰觸行為。對於有不少男生的論點：「被看代表妳有這個價值」，她認為一般具有基本常識禮儀的正常人，是不會直愣愣的看著任何一個陌生人十秒的，還帶著令人不適的眼神，那本身就是種冒犯，就是你沒禮貌沒教養。

但有男性網友覺得原po會不會想太多了。什麼叫做色瞇瞇的，今天是帥哥看妳，妳會不會說他色瞇瞇的。認為原po的發言對方都只是看，又沒有言語騷擾。「美女才會有人看，妳要開心才對丫」；還有男網友說「不好意思！請教一下什麼是色瞇瞇的眼神呢？我好害怕哪天出門被警察抓只因為我的眼神是色瞇瞇的樣子」。

男性網友說，妳是美女身材好人家才看吧，我也是會看帥哥美女，哇…那男的體格好棒六塊肌，哇＂那女的好正⋯我也是會純欣賞。也許妳是對的，對方真的色瞇瞇，況且我也不是女人，不懂那種感覺。但我是會看帥哥美女的人。希望下次純欣賞時不要讓妳們這些美女誤會才是。

Po文女生表示，不管外貌，被別人一直盯著都會不舒服吧！女網友也回應說，帥哥美女大家都愛看，要意淫還是純欣賞都是你家的事，但是怎麼表現出來很重要，記得保持你的禮貌，這是對人應有的基本尊重。她也請男士紳士們不需要那麼激動嘲諷，大家都愛看美女帥哥的臉跟身材，不過就如同一般正常人一樣，不會直愣愣的盯著人家看，還不掩飾自己的表情。

多數網友謝謝樓主勇敢說出來，讓大家留意此人，並提醒説，體育公園很多地方有死角 下次要運動還是找人陪你比較安全。並建議有帶手機的話：拍照，錄影或是旁邊有人的話，也可以請人幫忙拍照。