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防荷包失血請看過來！台南南關線7個測速照相點曝光
「十次車禍九次快！ 」台南市歸仁警分局今天統計分析，3年半來死亡車禍肇事主因以超速失控、未依規定減速為主，警方將在南關線7處超速易肇事路段，不定時增設移動式測照取締。
歸仁警分局分析，2018年至今年6月死亡車禍中肇事原因，發現以自撞、自摔、追撞最多，主因係超速失控、未依規定減速等因素導致，尤以疫情三級警戒期間，馬路車流較少，易生汽、機車駕駛人車速過快情事，為降低民眾肇事率，警方將針對轄內易超速路段加強執法。
包括關廟區台19甲路段、仁德區文賢路路段、仁德區文華路路段、仁德區中正路路段、仁德區崑崙路路段、歸仁區中正南路路段」、龍崎嶇市道182線路段等。是歸仁警分局轄區內易超速發生事故路段。
為期許駕駛人遵照速限行駛，藉以維護用路安全，將針對重點路段不定時實施移動式測照取締。
歸仁警分局分局長洪頂力表示，取締告發目的不是為了懲罰違規的民眾，而是讓民眾知道該路段易肇事，應遵守速限、小心駕駛，以保障自己與他人的安全。
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