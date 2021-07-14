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防荷包失血請看過來！台南南關線7個測速照相點曝光

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

「十次車禍九次快！ 」台南市歸仁警分局今天統計分析，3年半來死亡車禍肇事主因以超速失控、未依規定減速為主，警方將在南關線7處超速易肇事路段，不定時增設移動式測照取締。

歸仁警分局分析，2018年至今年6月死亡車禍中肇事原因，發現以自撞、自摔、追撞最多，主因係超速失控、未依規定減速等因素導致，尤以疫情三級警戒期間，馬路車流較少，易生汽、機車駕駛人車速過快情事，為降低民眾肇事率，警方將針對轄內易超速路段加強執法。

包括關廟區台19甲路段、仁德區文賢路路段、仁德區文華路路段、仁德區中正路路段、仁德區崑崙路路段、歸仁區中正南路路段」、龍崎嶇市道182線路段等。是歸仁警分局轄區內易超速發生事故路段。

為期許駕駛人遵照速限行駛，藉以維護用路安全，將針對重點路段不定時實施移動式測照取締。

歸仁警分局分局長洪頂力表示，取締告發目的不是為了懲罰違規的民眾，而是讓民眾知道該路段易肇事，應遵守速限、小心駕駛，以保障自己與他人的安全。

台南市仁德區中正路為超速易肇事路段，警方將增設不定時測速照相加強取締。圖／歸仁警分局提供
台南市仁德區中正路為超速易肇事路段，警方將增設不定時測速照相加強取締。圖／歸仁警分局提供

車禍 疫情

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