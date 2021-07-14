女說新化體育公園被色男直盯很怕 警：將增8支監視器

台南市新化區一名女子在網路社群po文表示，4日下午在新化體育公園運動，被不明男子盯10秒以上，她覺得對方眼神「色瞇瞇」感到害怕，趕緊收拾東西離開，提醒在公園運動的女生要注意自己的安全，穿個短袖短褲去運動也能被騷擾；新化警分局新化派出所獲悉後前往察看，但除了原有監視器有故障外也有不少死角，經市議員李偉智邀集市府體育處及市警局預防犯罪科、新化區公所會勘後，將擴充8支監視器，公所正請廠商估價後盡速安裝，以維護市民運動的安全。

po文女子表示，她原本在操場內休息，被「1、2、1234、厚嘿」的掌聲吸引，是一位男性的鼓掌聲，他在走操場，拍著 拍著就走進視線，然後轉頭看了他一下，嘴巴還咕噥著什麼，當下以為他在找人所以就不以為意的繼續跳跳繩，但該男子第二圈走完直接停在第一跑道上直勾勾的盯著他足足有10秒以上，她很疑惑的眼神看著對方。發覺對方用色瞇瞇的眼神直勾勾盯看。

該名女生說，當下的真的害怕極了，趕緊收一收東西趕快離開，離開之前回頭剛好看到對方走到她之前放東西的地方，又盯著穿著清涼服飾在拍照的外籍女生，感覺還非常「刻意的」上前去看，她提醒該名男性當下衣著特徵是白色鴨舌帽，黑色口罩，黑色上衣，黑色褲子，不高胖胖的，大概出現時間是下午5點過後。

新化派出所長林建男相當重視，針對該名女生反映4日下午5時許在新化體育公園運動，發現有人以色瞇瞇眼神觀視女性民眾，疑有騷擾情事，本所非常重視，已要求所屬在下午民眾運動時段加強體育公園及周邊巡邏防制，以保護民眾安全。也請民眾若在有發現該可疑男子或可疑人士，請立即新化派出所（06-5901022）或110報案，將立即派員查處。

但派出所發現，新化體育公園內監視器短缺，有很多死角，該名女生指的場所及很多人運動的樹林下，都沒有監視器，無法調閱；市議員李偉智獲悉後日前邀集市府體育處及市警局預防犯罪科、新化區公所會勘，體育公園內原有13支監視器其中5支故障待維修，另在運動場、休憩區、籃球場及網球場等死角處建議增設8支監視器，由公所請廠商估價後提報給相關單位編預算裝設。