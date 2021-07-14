快訊

紓困4.0有接住對的人嗎？他：疫情「救急」最重要

砍母頭顱扔下12樓一度判無罪 高院更一審改處無期徒刑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南善化夜市昨恢復營業 娃娃機業者偏要「逆時中」被查辦

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

疫情微解封，台南善化夜市昨晚首度開張，台南市政府組成聯合稽查小組，在昨晚查獲違規營業娃娃機43台，業者無視政府禁令，將依相關規定裁罰，最高可處30萬元罰鍰。

善化夜市每周二、五、日開市，昨晚恢復營業，原205個攤商中有35個到場設攤，人流管制額度471人，只有百餘人入場，秩序良好。

市府表示，夜市業者須遵守市府要求「三罩一套」與「二禁二外」兩大防疫指引。「三罩一套」包括配戴口罩、防護面罩及熟食攤設置食物遮罩，並視需要配戴手套及防水圍裙；「二禁二外」則指禁止試吃、禁止邊走邊吃，鼓勵外帶或外送；而為保持衛生安全的消費環境，也要維持安全的社交距離、禁止內用。

昨晚善化警方與市府經發局、衛生局、市場處、區公所等單位及轄區里長、志工到夜市執行聯合稽查與防疫宣導，以擴音器及夜市管委會廣播系統宣導，並協助人流監控。擔心民眾忘記防疫規定，會忍不住拉下口罩享用美食，加強宣導民眾不要「邊走邊吃」。

善化警分局長歐祖明表示，違反傳染病防制法規定處3000元至1萬5000元罰鍰。夜市重新營業後，務必遵守政府防疫規定，否則除連續處罰外，最重就是予以停業。

善化夜市重新開張，稽查小組查獲娃娃機業者「逆時中」營業，被查扣送辦。記者謝進盛／翻攝
善化夜市重新開張，稽查小組查獲娃娃機業者「逆時中」營業，被查扣送辦。記者謝進盛／翻攝
善化夜市重新開張，稽查小組查獲娃娃機業者「逆時中」營業，被查扣送辦。記者謝進盛／翻攝
善化夜市重新開張，稽查小組查獲娃娃機業者「逆時中」營業，被查扣送辦。記者謝進盛／翻攝
善化夜市重新開張，未見人潮。記者謝進盛／翻攝
善化夜市重新開張，未見人潮。記者謝進盛／翻攝

夜市 衛生局 口罩

延伸閱讀

撐不到微解封！ 新竹親子旅遊勝地「森林鳥花園」停業

文青悶壞了！北美館7600張票5小時掃光 千春口罩熱賣

微解封首日逛夜市民眾攤商變少了 嘉縣稽查未發現違規

攜手抗疫 台南市3議員捐贈1萬片口罩給消防人員

相關新聞

影／閃電照亮整個天空 苗栗慢跑男堤防遭雷殛 今凌晨不治

31歲劉姓男子昨天傍晚在苗栗市國立苗栗農工對面堤防慢跑，疑因他全身溼透，鞋子並無乾燥絕緣遭到雷擊，失去生命跡象，送醫搶救...

女po文公園被色男盯看 網酸「身材好才有人看」引論戰

台南市新化區有年輕女生po文指到體育公園運動時，被不名男子「色瞇瞇」盯看10秒，令她有被騷擾的不舒服感覺，也感到害怕；此...

防荷包失血請看過來！台南南關線7個測速照相點曝光

「十次車禍九次快！ 」台南市歸仁警分局今天統計分析，3年半來死亡車禍肇事主因以超速失控、未依規定減速為主，警方將在南關線...

女說新化體育公園被色男直盯很怕 警：將增8支監視器

台南市新化區一名女子在網路社群po文表示，4日下午在新化體育公園運動，被不明男子盯10秒以上，她覺得對方眼神「色瞇瞇」感...

台南善化夜市昨恢復營業 娃娃機業者偏要「逆時中」被查辦

疫情微解封，台南善化夜市昨晚首度開張，台南市政府組成聯合稽查小組，在昨晚查獲違規營業娃娃機43台，業者無視政府禁令，將依...

裝潢工人搬運木料超載卡半空 悶熱險昏警消緊急救出

李姓裝潢工人昨天下午載運裝潢物料時，疑因為超載導致電梯故障，停在某樓層中動彈不得，他趕緊打求救，警方循聲找到他受困樓層，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。