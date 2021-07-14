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台南善化夜市昨恢復營業 娃娃機業者偏要「逆時中」被查辦
疫情微解封，台南善化夜市昨晚首度開張，台南市政府組成聯合稽查小組，在昨晚查獲違規營業娃娃機43台，業者無視政府禁令，將依相關規定裁罰，最高可處30萬元罰鍰。
善化夜市每周二、五、日開市，昨晚恢復營業，原205個攤商中有35個到場設攤，人流管制額度471人，只有百餘人入場，秩序良好。
市府表示，夜市業者須遵守市府要求「三罩一套」與「二禁二外」兩大防疫指引。「三罩一套」包括配戴口罩、防護面罩及熟食攤設置食物遮罩，並視需要配戴手套及防水圍裙；「二禁二外」則指禁止試吃、禁止邊走邊吃，鼓勵外帶或外送；而為保持衛生安全的消費環境，也要維持安全的社交距離、禁止內用。
昨晚善化警方與市府經發局、衛生局、市場處、區公所等單位及轄區里長、志工到夜市執行聯合稽查與防疫宣導，以擴音器及夜市管委會廣播系統宣導，並協助人流監控。擔心民眾忘記防疫規定，會忍不住拉下口罩享用美食，加強宣導民眾不要「邊走邊吃」。
善化警分局長歐祖明表示，違反傳染病防制法規定處3000元至1萬5000元罰鍰。夜市重新營業後，務必遵守政府防疫規定，否則除連續處罰外，最重就是予以停業。
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