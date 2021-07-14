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影／閃電照亮整個天空 苗栗慢跑男堤防遭雷殛 今凌晨不治

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

31歲劉姓男子昨天傍晚在苗栗市國立苗栗農工對面堤防慢跑，疑因他全身溼透，鞋子並無乾燥絕緣遭到雷擊，失去生命跡象，送醫搶救一度恢復呼吸心跳，但因傷重延到今天凌晨零點55分宣告不治，警方將報請檢察官相驗。

警方初步調查劉男昨天傍晚點24分左右在苗農對面經國路後龍溪堤防慢跑，當時天氣閃電打雷，並飄著細雨，劉男遭閃電擊中倒地，失去呼吸心跳，消防人員送衛生福利部苗栗醫院急救，一度恢復呼吸心跳，但延至今天凌晨回天乏術。今天將製作家屬及目擊者筆錄，報請檢察官相驗。

劉男遭雷擊威力驚人，有民眾行車記錄器錄下疑似擊中劉男的閃雷瞬間，車子在經國路雖隔著玉清路有2、300公尺，閃電照亮整個天空，景象相當嚇人，劉男因遭閃電擊中，雙耳耳漏變黑，右小腿脛骨疑似雷擊傷圓形出口，一隻鞋子被炸開花，水泥地面碎裂一片。

到場消防人員對劉男會遭雷擊覺得很奇怪，因現場雖是空曠處，且附近苗農校舍等建物都較高，閃電卻擊中劉男，有可能是他全身溼透，鞋子並無乾燥絕緣以致引雷。消防局提醒注意，雷雨天身處戶外時，特別要注意雷電傷害，應遠離樹木和電線杆，金屬及潮溼物都容易導電，建議取下金屬製的飾物、手表等，此外，雷電天氣時，戶外不要接聽和撥打手機，因為手機的電磁波也會引雷。

民眾行車記錄器錄下疑似擊中劉姓男子的閃電，照亮上方的天空。圖／民眾提供
民眾行車記錄器錄下疑似擊中劉姓男子的閃電，照亮上方的天空。圖／民眾提供
31歲劉姓男子昨天傍晚在苗栗市國立苗栗農工對面堤防慢跑遭到雷擊死亡，閃電威力驚人，劉男一隻鞋子被炸開花，水泥地面碎裂一片。記者范榮達／翻攝
31歲劉姓男子昨天傍晚在苗栗市國立苗栗農工對面堤防慢跑遭到雷擊死亡，閃電威力驚人，劉男一隻鞋子被炸開花，水泥地面碎裂一片。記者范榮達／翻攝
31歲劉姓男子昨天傍晚在苗栗市國立苗栗農工對面堤防慢跑遭到雷擊死亡，閃電威力驚人，劉男一隻鞋子被炸開花，水泥地面碎裂一片。記者范榮達／翻攝
31歲劉姓男子昨天傍晚在苗栗市國立苗栗農工對面堤防慢跑遭到雷擊死亡，閃電威力驚人，劉男一隻鞋子被炸開花，水泥地面碎裂一片。記者范榮達／翻攝

檢察官

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