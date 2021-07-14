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影／閃電照亮整個天空 苗栗慢跑男堤防遭雷殛 今凌晨不治
31歲劉姓男子昨天傍晚在苗栗市國立苗栗農工對面堤防慢跑，疑因他全身溼透，鞋子並無乾燥絕緣遭到雷擊，失去生命跡象，送醫搶救一度恢復呼吸心跳，但因傷重延到今天凌晨零點55分宣告不治，警方將報請檢察官相驗。
警方初步調查劉男昨天傍晚點24分左右在苗農對面經國路後龍溪堤防慢跑，當時天氣閃電打雷，並飄著細雨，劉男遭閃電擊中倒地，失去呼吸心跳，消防人員送衛生福利部苗栗醫院急救，一度恢復呼吸心跳，但延至今天凌晨回天乏術。今天將製作家屬及目擊者筆錄，報請檢察官相驗。
劉男遭雷擊威力驚人，有民眾行車記錄器錄下疑似擊中劉男的閃雷瞬間，車子在經國路雖隔著玉清路有2、300公尺，閃電照亮整個天空，景象相當嚇人，劉男因遭閃電擊中，雙耳耳漏變黑，右小腿脛骨疑似雷擊傷圓形出口，一隻鞋子被炸開花，水泥地面碎裂一片。
到場消防人員對劉男會遭雷擊覺得很奇怪，因現場雖是空曠處，且附近苗農校舍等建物都較高，閃電卻擊中劉男，有可能是他全身溼透，鞋子並無乾燥絕緣以致引雷。消防局提醒注意，雷雨天身處戶外時，特別要注意雷電傷害，應遠離樹木和電線杆，金屬及潮溼物都容易導電，建議取下金屬製的飾物、手表等，此外，雷電天氣時，戶外不要接聽和撥打手機，因為手機的電磁波也會引雷。
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