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男子網路交友初戀 到超商買7萬5000點數警阻詐

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

20多歲男子在網路認識一名女子，雙方相談甚歡，男子認定對方是他的初戀對象，被騙要到超商買點數，交介紹費給網路平台，雙方才能見面，男子到超商買7萬5000元遊戲點數時，超商店員查覺有異報警，台中市大甲警分局員警及時到場勸阻，讓男子及時夢醒。

大甲警分局月眉派出所警員曾凱鈴、黃昱翊7月10日擔服巡邏勤務，下午接獲超商報案，店員稱有一名男子已購買2萬5000元的遊戲點數卡後，又要拿現金5萬5000元購買遊戲點數卡，店員警覺該男子疑似遭到詐騙，立即警方到場協助。

警方到場後發現該名男子年約20多歲，戴著耳機神情慌張、雙手發抖似有難言之隱，毫不理會警方的關懷詢問，警方察覺有異後便要求男子掛斷電話。

警方安撫，待男子情緒較穩定後，男子才說出經過，警方了解後，男子自稱姓蔡，原來他剛剛正和詐騙集團通話，詐騙集團誆稱如報警將會對其家人不利，故蔡男心生畏懼不敢聲張。

蔡男稱日前於網路平台instagram認識一名暱稱「凌雯」的女子，雙方相談甚歡，甚至已告訴對方住家的地址，「凌雯」表示如果雙方要約見面，需繳交介紹費給網路平台，蔡男不疑有他，依其指示至住家附近的3間超商共購買價值7萬5000元遊戲點數卡後便拍照回傳。

隨後「凌雯」又獅子大開口要求再購買遊戲點數，蔡男拒絕後，「凌雯」稱有蔡男的住家地址，如果不聽從就會對其家人不利，警方了解始末後，向蔡男解釋這是新型態的網路交友詐騙手法，詐騙集團利用被害人恐懼害怕，判斷能力減弱時，詐取更多金錢。

蔡男一時不察誤陷網路溫柔鄉，所幸警方即時到場，成功阻止蔡男再購買遊戲點數卡。蔡男事後很感謝警方及超商店員的協助，成功保住辛苦賺來的血汗錢。

大甲警分局表示，民眾千萬不要輕信網路愛情，網路談錢必有詐，民眾如果懷疑遭到詐騙，可立即撥打「110報案專線」或「165反詐騙專線」諮詢，尋求警方查證，避免遭受詐騙。

台中大甲警分局員警及時阻止男子被騙。記者游振昇／翻攝
台中大甲警分局員警及時阻止男子被騙。記者游振昇／翻攝

詐騙集團 超商 愛情

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