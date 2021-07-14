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裝潢工人搬運木料超載卡半空 悶熱險昏警消緊急救出
李姓裝潢工人昨天下午載運裝潢物料時，疑因為超載導致電梯故障，停在某樓層中動彈不得，他趕緊打求救，警方循聲找到他受困樓層，通報消防人員，因電梯公司人員無法及時趕至，李男悶熱難當險昏，消防人員緊急撬開電梯門將李男救出。
昨天下午基隆市警察局第二分局東光派出所獲報，東信路一處民宅有人受困，員警呂佳錚、黃宏宇先到場協助。呂、黃2人到場趕緊朝求助聲音的方向搜尋，赫然發現是電梯內有民眾受困，連絡電梯維修人員表示還需一段時間始能抵達現場。
2警通知消防局協助。因電梯內溫度逐漸升高，警、消擔心李男承受不住熱浪，趕緊將門撬開將受困民眾救出。李男表示，因不慎超載貨物導致電梯無法正常運作，對此行為深感愧疚，也感謝警消及時救援。
第二分局呼籲，社區電梯應定期維護保養，載運大型貨物時要注意電梯載重限制，不要貪圖一時之便，造成生命財產損失，如不慎受困於電梯或密閉空間內，請保持冷靜避免慌張，立即撥打電話求助等待救援。
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