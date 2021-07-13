男子苗栗市河堤慢跑遭雷擊 失去呼吸心跳搶救中

31歲劉姓男子今天傍晚在苗栗市國立苗栗農工對面堤防慢跑，卻遭到雷擊，頓時倒地不起，附近民眾目睹驚悚瞬間趕緊報案，消防人員趕到現場，劉男身體有燒焦味，失去呼吸心跳，緊急心肺復甦並送衛生福利部苗栗醫院搶救。

苗栗地區今天下午4點多不斷響雷，並間接飄雨，縣府消防局傍晚6點24分左右接獲民眾報案，指一名正在苗農對面堤防慢跑的劉姓男子遭雷擊，消防人員趕到現場發現雷擊威力強大，劉男趴在地面失去呼吸心跳，現場還飄散燒焦味，雙耳耳漏變黑，右小腿脛骨疑似雷擊傷圓形出口，腹部瘀青，一隻鞋子被炸開花，水泥地面也一片碎裂。