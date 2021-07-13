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防疫期車輛少 汐止警加強取締超速避事故

觀天下 / 記者李嘉文/汐止報導

汐止警分局針對汐止區各重要路段進行超速加強取締，盼駕駛人遵守交通規則。 圖／觀天下有線電視提供
汐止警分局針對汐止區各重要路段進行超速加強取締，盼駕駛人遵守交通規則。 圖／觀天下有線電視提供
三級防疫期間路上車輛明顯減少，卻也造成行駛車輛車速普遍增加，為避免超速造成的交通意外事故，汐止警分局特別針對汐止區大同路一段、新台五路一、二段、汐平路二段、汐萬路三段、康寧街等較易發生超速路段，實施加強取締，盼駕駛人遵守交通規則。

汐止警分局表示，超速車輛可依據道路交通管理處罰條例第40條規定，行車速度超過最高之速限可處1200至2400元罰鍰；另同法第43條規定超過最高規定之速度60公里，除加重處6000至24000元罰鍰外，並吊扣汽車牌照3個月，若有肇事情形，再吊銷駕駛執照。

汐止分局將於大同路一段、新台五路一、二段、汐平路二段、汐萬路三段、康寧街等較易發生超速路段實施移動式測照取締勤務；請用路人務必遵守速限行駛，注意車前狀況，行駛至路口減速慢行，發生狀況時才能有更多反應時間採取應變措施，以降低重大事故發生！

汐止

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這些品牌的駕駛最有可能吃上超速罰單 你是其中之一嗎？

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