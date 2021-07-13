扯！當蜘蛛人攀窗到友房間勸架 24歲男4樓墜落送醫

台中市北屯區陳女在房內與男友吵架，將門反鎖，室友詹男與廖姓女友擔心陳想不開，詹男竟異想天開學蜘蛛人，從4樓房間攀窗到陳女房間窗戶企圖勸架，未料過程中詹男失足摔落地下室，頭部受傷，意識清楚送醫急救。陳女得知友人善心勸架卻墜落受傷，相當自責。

台中市消防局今天下午3點37分接獲救助案，救護人員到場發現，24歲詹男從4樓租屋處摔落地下室1樓，頭部受傷，意識清楚，救護車送往中國醫藥大學附設醫院救治，術後詹男生命跡象穩定。

據了解，詹男與廖姓女友承租在北屯區文心路四段一棟大樓4樓，另陳女與其男友也共同承租，今天陳女與男友發生爭執，陳女將自己關在房內、足不出戶，無論詹男與廖女敲門、喊話都不回應。

詹男擔心陳女在房內想不開，竟異想天開當蜘蛛人，從4樓高的房內窗戶攀爬到隔壁陳女房間窗戶，想進入房內勸架，詹男攀爬過程中疑似重心不穩，失足摔落到社區地下室的戶外陽台，地面磁磚滿是血跡，怵目驚心。