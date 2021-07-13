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毛昶順、毛祺勝兄弟身兼義消 送手作壽司給消防員打氣
身兼義消的永康181壽司業者毛昶順、毛祺勝兄弟今天送手作壽司料理到官田消防分隊，慰問消防救護人員辛勞，給他們加油打氣。官田分隊分隊長沈瑞益代表接受，肯定感謝義消兄弟熱心義舉。
毛昶順說，希望更多企業人士響應投入，讓每一個小小的一分力量，為沈悶嚴峻的疫情帶來陽光，感謝第一線防疫人員的辛勞。
毛昶順表示，疫情仍嚴峻，不可過於樂觀，他是義消、深知消防、醫護等第一線抗疫人員在防疫期間仍要承擔越趨嚴峻工作風險與壓力，盼拋磚引玉讓更多人知道防疫期間第一線警消。
官田分隊表示，消防救護人員肩負疑似個案患者送醫採檢及安置隔離等勤務，除冒著感染風險，更需忍受穿著全套防疫裝備悶熱不透氣不便長達數小時，生理及心理均承受極大壓力，感謝義消弟兄適時地打氣與鼓勵。
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