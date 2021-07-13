3級警戒微解封 北市警規劃陽明山暑期防飆勤務

疫情3級警戒微解封，台北市警察局士林分局今天說，適逢暑假期間，為落實各項防疫工作及加強陽明山交通安全，特別規劃暑期防飆勤務，並鎖定仰德大道及馬槽等路段加強取締。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，全國維持第3級警戒，今天起適度鬆綁部分措施。

因適逢暑假期間，士林分局發布新聞稿表示，為落實各項防疫工作及加強轄內陽明山交通安全，特別規劃暑期防飆勤務，實施取締超速、改裝車噪音及危險駕車情形。

同時，選定改裝車輛易聚集地點，包括陽明山仰德大道、格致路及馬槽等路段，加強取締違規，以遏止危險駕車歪風。

士林分局指出，仰德大道及馬槽地區常為年輕族群及車友深夜聚集夜遊賞景之處，改裝車輛零星聚集上山，經常造成當地居民遭受引擎、排氣聲噪音困擾，為嚴防改裝車輛噪音擾民和防制車禍發生，才特別規劃此勤務，

由於改裝汽、機車所引起噪音擾民且影響深夜安寧，士林分局提醒，駕駛人切勿任意改裝車輛和飆速競駛，並確實遵守速限行駛，以有效改善交通環境，共同維護山區居民安寧生活。