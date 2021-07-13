陳嘉昌屆齡退休 柯文哲讚許任職期間重大犯罪全偵破

退休前接連經歷松山分局、北投分局及潑蟑之亂後，台北市警察局長陳嘉昌16日將退休，台北市市政會議今天會議一開始，市長柯文哲也恭賀陳嘉昌屆齡退休。柯文哲說，陳嘉昌擔任局長期間，重大暴力犯罪全數偵破、住宅竊案也大量下降；並努力推動E化，任職局長三年多大幅精進北市警局效率。陳嘉昌也承諾，退休後，他會繼續住在台北，當台北的志工！

柯文哲今天在臉書表示，今天市政會議一開始，台北市全體首長一起恭賀陳嘉昌局長屆齡榮退。陳局長從民國67年起擔任警察人員，在警界貢獻整整43年，他曾在台北、新北、高雄、宜蘭各縣市警察局輪調、也曾在中央任職，歷練相當完整。

柯也說，陳嘉昌在台北市擔任警察局長期間，強力掃蕩犯罪，台北市的重大暴力犯罪全數偵破、住宅竊案也大量下降；局長努力推動E化，任職三年多來，大幅精進北市警局的效率，成效卓著。柯說，他代表台北市政府致贈陳局長退休紀念牌，副市長彭振聲還提醒陳嘉昌，有時間要回來找老朋友聊天。陳也承諾，退休後他會繼續住在台北，當台北的志工！