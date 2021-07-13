喬友殉職案家屬持續要真相、組工會 王惠美未簽承諾書

彰化喬友大樓大火造成4死22傷，消防員工作權益促進會與喬友殉職案家屬今天舉行「真相、立碑、組工會，家屬與基層仍待政府回應」線上記者會，彰化縣議會多名議員針對喬友案質詢，時代力量立委吳韋達現場拿出「喬友大火消防改革」承諾書，內容包括支持消防員組工會、補足設備人力、召開事件家屬說明會以及提出跨局處真相檢討報告定訂長期改革計畫要讓彰化縣長王惠美簽署，但王惠美僅收下，未簽署。

消防員工作權益促進會與喬友殉職案家屬今天舉行線上記者會，訴求真相公開透明，彰化喬友大火殉職消防員家屬陳裔筑籲縣府盡速對家屬對家屬召開案件說明會，並讓家屬參加火災檢討會，才能知道細項，陳裔筑也說，縣府應將火災搶救報告書對外公布，包括火勢與煙流擴散圖及時序，這次內政部特別成立專案調查，災害事故調查會也應開放家屬列席，參與調查會過程。

「哥哥走了，只希望能保護其他學長姐。」她說，最近因疫情，不知道哥哥這件事會被重視到何時，請總統公開回應是否承諾消防員組工會。

消促會秘書長朱智宇提到，縣府針對家屬要說明會及公開資料應該公開回應，過去新屋等消防殉職案，消防局都要對大眾開說明會，希望彰化不要成為特例，王縣長和消防局應具體回應。

彰化縣府表示，依中央規定搶救報告書為發生火災後3周完成，火災發生後立即配合消防署成立專案小組，將盡速完成火災搶救報告書報請內政部，再由中央召開災害事故調查委員會，以釐清事實真相，等調查結果出爐將公布各界檢視。