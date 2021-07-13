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高雄護理師深夜遇襲 黑手摀嘴險遭惡狼拉上車
高雄楊姓護理師去年8月剛下小夜班返家，凌晨3時許走在鳳山同明街62巷時，突然遭林姓男子從後方摀嘴，打算將楊強拉至車上，後來經楊女大力反抗拉扯、呼救，林男才鬆手逃逸，警方獲報後循線逮到林男，高雄地方法院依強制未遂罪，判林拘役55天，民事部分則要賠償楊女5萬元。
去年8月1日凌晨，剛下小夜班的楊女回到鳳山區住處，突然在巷道內遭人從後方摀嘴，楊女驚恐之餘與對方拉扯數秒後才逃離魔爪，後來楊女跑到派出所報案，警方根據現場監視器畫面、車號等訊息，循線逮到無業的林男。
警方調查，林男、楊女兩人素不相識，林卻見落單的楊女起了歹念，高雄地方法院審理時，林坦承有摀嘴、強拉楊女上車的情況，但未對意圖有所描述。
高雄地方法院法官認為，林男有公共危險罪前科，經高雄地方法院判刑4個月易科罰金執行完畢，卻在5年內涉嫌犯下其他案件，所生危害非輕，事後也未積極填補損害尋求楊女諒解，依強制未遂罪判林男拘役55天。另楊女事後心理萌生陰影，向林男求償20萬元，林未到庭答辯，民事法官雖考量林無業、無財產，判他仍要賠償楊女5萬元。
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