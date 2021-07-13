快訊

劉宥彤穿牛仔褲見蔡總統挨批 總統府回應了

本土新增28例、6死 即日開放18歲以上疫苗意願登記

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄護理師深夜遇襲 黑手摀嘴險遭惡狼拉上車　

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄楊姓護理師去年8月剛下小夜班返家，凌晨3時許走在鳳山同明街62巷時，突然遭林姓男子從後方摀嘴，打算將楊強拉至車上，後來經楊女大力反抗拉扯、呼救，林男才鬆手逃逸，警方獲報後循線逮到林男，高雄地方法院依強制未遂罪，判林拘役55天，民事部分則要賠償楊女5萬元。

去年8月1日凌晨，剛下小夜班的楊女回到鳳山區住處，突然在巷道內遭人從後方摀嘴，楊女驚恐之餘與對方拉扯數秒後才逃離魔爪，後來楊女跑到派出所報案，警方根據現場監視器畫面、車號等訊息，循線逮到無業的林男。

警方調查，林男、楊女兩人素不相識，林卻見落單的楊女起了歹念，高雄地方法院審理時，林坦承有摀嘴、強拉楊女上車的情況，但未對意圖有所描述。

高雄地方法院法官認為，林男有公共危險罪前科，經高雄地方法院判刑4個月易科罰金執行完畢，卻在5年內涉嫌犯下其他案件，所生危害非輕，事後也未積極填補損害尋求楊女諒解，依強制未遂罪判林男拘役55天。另楊女事後心理萌生陰影，向林男求償20萬元，林未到庭答辯，民事法官雖考量林無業、無財產，判他仍要賠償楊女5萬元。

林男被依妨害自由判拘役５５天，另還要賠償楊女５萬元。記者張議晨／攝影
林男被依妨害自由判拘役５５天，另還要賠償楊女５萬元。記者張議晨／攝影

護理師

延伸閱讀

高雄楠梓今上午接種站超過600人 打氣較昨天趨緩

50歲以上1922預約打疫苗 高雄13萬人今收到簡訊

高雄義大世界今開園遊客稀落 迎微解封祭限時優惠票

新冠疫情改變思維 高雄透天又熱起來了！

相關新聞

喬友殉職案家屬持續要真相、組工會 王惠美未簽承諾書

彰化喬友大樓大火造成4死22傷，消防員工作權益促進會與喬友殉職案家屬今天舉行「真相、立碑、組工會，家屬與基層仍待政府回應...

陳嘉昌屆齡退休 柯文哲讚許任職期間重大犯罪全偵破

退休前接連經歷松山分局、北投分局及潑蟑之亂後，台北市警察局長陳嘉昌16日將退休，台北市市政會議今天會議一開始，市長柯文哲...

高雄護理師深夜遇襲 黑手摀嘴險遭惡狼拉上車　

高雄楊姓護理師去年8月剛下小夜班返家，凌晨3時許走在鳳山同明街62巷時，突然遭林姓男子從後方摀嘴，打算將楊強拉至車上，後...

疫情微解封警方不鬆手 越南女逾期居留性交易送辦

疫情第三級警戒今天起「微解封」，但八大特種營業場所仍維持停止營業，高雄市警方對查緝性交易仍未因微解封而放鬆。昨晚高雄警方...

新北單親爸還債接回安置兒 疫情沒了工作陷困頓

新北有單親爸爸努力償還債務接回被安置的孩子，卻因疫情沒了收入，也有單親媽媽靠著清潔工作扶養發展遲緩的兒子，也因疫情生活更...

「搶救消防員」記者會 要求「真相、立碑、組工會」

彰化喬友大樓防疫旅館月初大火，連成一名消防員殉職及多人死傷，消防員工作權益促進協會今天上午10點舉行「搶救消防員」線上直...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。