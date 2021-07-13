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疫情微解封警方不鬆手 越南女逾期居留性交易送辦

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導

越南籍武姓女子逾期居留，昨晚在旅館與男子性交易被捕。記者林保光／翻攝
越南籍武姓女子逾期居留，昨晚在旅館與男子性交易被捕。記者林保光／翻攝

疫情第三級警戒今天起「微解封」，但八大特種營業場所仍維持停止營業，高雄市警方對查緝性交易仍未因微解封而放鬆。昨晚高雄警方在前金區某旅館，查獲逾期居留的越南籍女子涉嫌與小他8歲的台灣男子性交易，將2人依違反社會秩序維護法移送法辦。

高雄市警新興分局前金分駐所昨天接獲報案，指前金區某處旅館有色情業者暗地媒介性交易，昨晚員警前往旅館查訪，便在房外聽到「人與人連結的喘息聲音」，便在房外守候，直到房內男女完事走出房門，員警立即表明身分，查辦武姓女子（31歲）與23歲的方姓男子涉嫌性交易，

據了解，武、方2人在網路某色情論壇認識，相約到旅館「人與人連結」，由方姓男子給武女2500元。警方查辦2人違反社會秩序維護法，也將2人帶往醫院接受PCR檢測，武女因在台逾期居留，交由移民署專勤隊收容等候遣返。

性交易 微解封

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