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新北單親爸還債接回安置兒 疫情沒了工作陷困頓

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導

新北有單親爸爸努力償還債務接回被安置的孩子，卻因疫情沒了收入，也有單親媽媽靠著清潔工作扶養發展遲緩的兒子，也因疫情生活更困難。新北社會局指出，部分弱勢家庭無法領取中央補助，或者就算領到也不夠，因此媒合資源由社工評估，給予弱勢家庭5000元至1萬元紓困金。

新北市議員陳偉杰媒合永慶不動產、有巢氏房屋和台慶不動產等，捐贈30萬元給北海岸社福中心；李小姐捐出3萬元，指定要幫助八里區的弱勢戶。新北社會局統計，新北防疫基金累積4億9041萬7742元，均用在防疫、受疫情影響的慰助。

小力由單親爸爸扶養，5歲時爸爸因欠債、失業由社會局安置，過去幾年其父親靠木工技能償還債務，終於在今年暑假要把升國中的小力接回家，但疫情攪局造成收入短少，也因帳戶被凍結無法申辦擴大急難紓困金。

小如的兒子出生後被診斷有過動及發展遲緩，小如經常被丈夫借題發揮家暴，雙方離婚小如獨自在外租屋，並靠清潔工作的微薄收入過生活，經濟吃緊狀況下也持續帶著孩子復健，雖有申請到紓困金，但仍不夠支應。

服務八里區的蘆洲社福中心主任林玉梅說，有些個案因帳戶凍結，無法申辦擴大急難紓困，像是接回安置孩子的單親爸爸，社工可用議員媒合的款項幫助個案。

北海岸社福中心主任羅惠玲則指出，中央有紓困4.0方案，新北市也有運用防疫基金給予受疫情影響的家戶急難慰助金，社工會評估案家的相關慰助和實際經濟狀況，受家暴的小如就列入關懷對象。

另外新北市議員林國春媒合捐贈1000個太空隔離面罩、10盒酒精筆，轉贈給一線醫護人員使用；新北市議員江怡臻媒合時承生技公司捐贈300劑快篩劑，協助到宅快篩隊到案家快篩。

新北市議員江怡臻（左2）媒合時承生技公司捐贈300劑快篩劑。圖／新北社會局提供
新北市議員江怡臻（左2）媒合時承生技公司捐贈300劑快篩劑。圖／新北社會局提供
新北市議員林國春服務處媒合捐贈1000個太空隔離面罩，由新北社會局副局長許秀能（左2）代收。圖／新北社會局提供
新北市議員林國春服務處媒合捐贈1000個太空隔離面罩，由新北社會局副局長許秀能（左2）代收。圖／新北社會局提供
新北市議員陳偉杰（右2）媒合捐30萬助北海弱勢。圖／新北社會局提供
新北市議員陳偉杰（右2）媒合捐30萬助北海弱勢。圖／新北社會局提供

疫情 社工

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