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「搶救消防員」記者會 要求「真相、立碑、組工會」

聯合報 / 記者唐秀麗／台北即時報導

彰化喬友大樓防疫旅館月初大火，連成一名消防員殉職及多人死傷，消防員工作權益促進協會今天上午10點舉行「搶救消防員」線上直播記者會，要求「真相、立碑、組工會」，希望總統府及彰化縣政府等單位給予具體回應。

彰化防疫旅館大火造成4死22傷，包括一名消防員殉職。圖／讀者提供
彰化防疫旅館大火造成4死22傷，包括一名消防員殉職。圖／讀者提供

這項網路記者會，出席暨發言代表包括彰化喬友殉職案消防員陳志帆妹妹陳裔筑、朱智宇、臺灣公務革新力量聯盟理事長何昀峯等人。消防員工作權益促進協會秘書長朱智宇表示，10年來已有42名警義消因公殉職，不希望再看到「今天公祭、明天忘記」。

朱智宇表示，6月30日至7月1日凌晨彰化縣喬友大樓火警造成防疫旅館住客數名死傷，家屬在7月2日透過媒體提出「真相、立碑、組工會」三大訴求，希望不論中央及地方政府都能重視此次殉職案，能透過真相調查、豎立紀念碑，以及開放消防組工會，從殉職案的檢討中來改善長年以來消防員人力不足、勞動條件血汗的問題，以及透過開放組織工會讓無法保護自己的消防員得以有自救的權利，而該會也在當日發起【連年殉職何時了？請國家開放消防員組工會，讓基層有自救的權利！】網路連署連結：https://forms.gle/AqU54V2zhxUqo54Y6

連署份數截至今已達2萬8千餘位參與，其中表明消防員身分者達2千5百人，占全台灣1萬6千名消防員的1/8，展現不論民眾或是消防員都對消防員要組織工會自保的支持。

朱智宇表示，目前不論是事發地點的彰化縣政府，或勞動部、銓敘部等籌組工會相關的法規單位，仍未對上述三個訴求有公開回應，過往對於數次消防員殉職案發言的蔡總統，這次也未有任何表示，因此該會與家屬將會有下一步行動，並把訴求行文給總統府及相關單位。

消防員工作權益促進協會今天上午10點舉行「搶救消防員」線上直播記者會，要求「真相、立碑、組工會」，希望總統府及彰化縣政府等單位給予具體回應。記者唐秀麗／翻攝
消防員工作權益促進協會今天上午10點舉行「搶救消防員」線上直播記者會，要求「真相、立碑、組工會」，希望總統府及彰化縣政府等單位給予具體回應。記者唐秀麗／翻攝

消防員 喬友大樓 防疫旅館

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