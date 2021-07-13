女菸槍未熄菸蒂臥室失火 還辯不會菸沒抽完就睡著

台中市民陳女平時有抽菸習慣，2年前在前夫的租屋處，未將菸蒂熄蒂，菸蒂引燃臥室易燃物，而引發火災，陳女辯稱「我不會菸沒抽完就睡著」，火災可能是電線走火，但消防局排除敬神祭祖、祭祀不慎、爐火烹調不慎、縱火、電氣因素等起火原因，研判起火為菸蒂引燃火災，台中地院今天依失火燒燬現供人使用住宅罪將陳女判刑4月，得易科罰金。

判決書指出，陳女（47歲）自2019年6月起，居住在其前夫徐男向林男承租位於中市大里區的房屋。陳女平時有抽菸習慣，明知房屋使用人應注意妥善維護住處用火之使用安全，以避免因煙蒂引燃火災的危險發生。

2019年7月14日凌晨4、5時，陳女在房屋2樓東側臥室內抽菸，未確實將菸蒂熄滅，因菸蒂引燃臥室的生活垃圾或衣物等易燃物品，引發火災，致房屋及屋內物品燒損，已達燒燬住宅程度。經中市消防局第三救災救護大隊大里分隊前往現場救災，並經中市消防局鑑定火災原因。

陳女否認失火犯行，辯稱「我不會菸沒抽完的時候就睡著；2樓西側臥室受燒毀損情形較2樓東側臥室嚴重，西側臥室為何不是起火處；房屋2樓水管會漏水滴到1樓主電表，我在案發前幾天有看到1樓主電表冒火星，發出塑膠味，故本件火災可能是電線走火」。

不過， 消防鑑定綜合現場燃燒後狀況、火流延燒路徑、燒損程度事實、關係人談話筆錄供述分析，經排除敬神祭祖、祭祀不慎、爐火烹調不慎、縱火 、電氣因素等起火原因，研判本案起火原因無法排除菸蒂引燃火災可能性。

法官以證據顯示，陳女於火災發生前夕確有抽菸，且平時即有隨地丟棄菸蒂不良習慣，臥室內又有大量生活垃圾、衣物等易燃物品，則本件火災是因陳女於案發當晚，於臥室內吸菸後，未確實熄滅菸蒂即任意棄置，不慎引燃臥室內垃圾或衣物所引起，應可認定。