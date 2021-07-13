合夥買F12黃色法拉利 詐騙合夥人購車訂金200萬

新北市民王姓男子與平捷汽車租賃公司代理人陳男合夥買謝姓車主價值788萬的法拉利F12轎車，王佯稱已出資200萬匯給車主，要求陳帶200萬看車簽約，與車主簽約後隨即離開，後來廖姓業務發現僅收取定金200萬，遂通知王返回將買賣合約書撕毀，並將陳交付的定金200萬交給王，但王未返還給陳，台中地檢署今天依詐欺罪嫌將王男起訴。

起訴書指出，王男（44歲）於2019年11月間，結識平捷汽車租賃公司代理人陳男後，適有謝男欲出售其所有的黃色法拉利F12車，委由廖姓業務代為出售，經廖告訴任職於中市完美超跑店的阿凱，阿凱再告訴王男。

2019年11月21日，王男向陳男佯稱願與平捷公司各出資200萬，合夥資金400萬買謝男的法拉利車，約定車子登記在他名下，並負責出租法拉利，每月支付平捷公司12萬元利潤。

王並向陳佯稱已將出資的200萬匯給法拉利謝姓車主，要求陳攜帶200萬至台中看車簽約，2人當天中午前往中市完美超跑店內，與廖姓業務、阿凱，簽立法拉利汽車買賣合約書，約定買賣價金為788萬、定金為400萬，由阿凱代表謝姓車主在合約書賣方欄簽名。

因陳男誤認王男業已支付訂金200萬，遂將剩餘定金200萬交給廖姓業務後，與王男隨即離開。經廖姓業務發現汽車買賣合約書，發現僅收取定金200萬，遂委由阿凱通知王返回超跑店內，將汽車買賣合約書撕毀，並把陳交付的200萬定金交給王。