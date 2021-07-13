遭詐欲提百萬積蓄 桃園婦以為員警跟郵局串通要害她

桃園市7旬老婦人昨天欲臨櫃提領100萬元鉅款，聲稱要買房，卻說不出地址、頭期款金額，引警方懷疑，原來是接到詐團偽裝檢調來電，要求提款轉交檢方「監管」否則全數沒收，對方還稱「員警跟郵局串通要害妳」，婦人險些上當，經員警情理並施才終於發覺受騙，保住養老金。

昨天上午11時許，桃園警分局武陵派出所接獲郵局通報，有一對老夫婦疑遭詐騙，堅持提領百萬存款，且不願接受勸導。員警郭駿緯及同事趕抵現場，找到想領錢的徐姓老婦（77歲），身旁還帶著生活漸失能的丈夫；婦人表示，想領取100萬元買房。

員警問，房子買在哪？頭期款打算付多少？婦人均語焉不詳，還不斷說「如果你不相信我，不然我領少一點」。員警見婦人神情緊張，發現她手中握著手機，便接手詢問，由於對方馬上掛斷，研判是詐騙。見婦人還是堅持領錢，員警郭駿緯便告訴她，小時候奶奶也曾遭詐，「如果給妳領就是害妳」。

徐婦稍微放下心防表示，早上在家中接到自稱檢察官來電，稱郵局帳戶被用於洗錢等犯罪，自己已被調查單位派員監控錄影，若不將帳戶內款項提出、轉交檢方「監管」，所有款項都會被沒收。徐婦又說，電話中的「檢察官」表示，郵局人員已跟警察串通要害她，若遇詢問為何提款，就說是準備買房。語畢，婦人再次央求員警讓她提款。

員警見狀反問徐姓婦人，妳有做壞事嗎？老婦說「沒有」，員警又問「為何不相信站在面前的警察，卻相信電話那頭的假檢察官？」讓她恍然大悟，知道誤信騙子，養老金差點泡湯，以後不會再相信不明電話。