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遭詐欲提百萬積蓄 桃園婦以為員警跟郵局串通要害她

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市7旬老婦人昨天欲臨櫃提領100萬元鉅款，聲稱要買房，卻說不出地址、頭期款金額，引警方懷疑，原來是接到詐團偽裝檢調來電，要求提款轉交檢方「監管」否則全數沒收，對方還稱「員警跟郵局串通要害妳」，婦人險些上當，經員警情理並施才終於發覺受騙，保住養老金

昨天上午11時許，桃園警分局武陵派出所接獲郵局通報，有一對老夫婦疑遭詐騙，堅持提領百萬存款，且不願接受勸導。員警郭駿緯及同事趕抵現場，找到想領錢的徐姓老婦（77歲），身旁還帶著生活漸失能的丈夫；婦人表示，想領取100萬元買房。

員警問，房子買在哪？頭期款打算付多少？婦人均語焉不詳，還不斷說「如果你不相信我，不然我領少一點」。員警見婦人神情緊張，發現她手中握著手機，便接手詢問，由於對方馬上掛斷，研判是詐騙。見婦人還是堅持領錢，員警郭駿緯便告訴她，小時候奶奶也曾遭詐，「如果給妳領就是害妳」。

徐婦稍微放下心防表示，早上在家中接到自稱檢察官來電，稱郵局帳戶被用於洗錢等犯罪，自己已被調查單位派員監控錄影，若不將帳戶內款項提出、轉交檢方「監管」，所有款項都會被沒收。徐婦又說，電話中的「檢察官」表示，郵局人員已跟警察串通要害她，若遇詢問為何提款，就說是準備買房。語畢，婦人再次央求員警讓她提款。

員警見狀反問徐姓婦人，妳有做壞事嗎？老婦說「沒有」，員警又問「為何不相信站在面前的警察，卻相信電話那頭的假檢察官？」讓她恍然大悟，知道誤信騙子，養老金差點泡湯，以後不會再相信不明電話。

警方呼籲，民眾接獲不明電話切勿輕信，請立即撥打165反詐騙專線或撥打110報案電話查詢，避免成為詐騙案件受害人。

徐姓婦人聲稱買房，卻說不出地址及頭期款金額，引起員警懷疑。記者楊湛華／翻攝
徐姓婦人聲稱買房，卻說不出地址及頭期款金額，引起員警懷疑。記者楊湛華／翻攝
徐姓婦人稱，「檢察官」說郵局人員與警察串通，才謊稱要買房。記者楊湛華／翻攝
徐姓婦人稱，「檢察官」說郵局人員與警察串通，才謊稱要買房。記者楊湛華／翻攝
員警表示，自己的祖母也曾遭詐騙，攻破婦人心防。記者楊湛華／翻攝
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詐騙 養老金 洗錢

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