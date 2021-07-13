聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／午夜過後微解封 屁孩聊天變打架全進派出所
新北市林口區文化一路的社會住宅前方，今天凌晨1時許有一群年輕人三更半夜群聚打架，噪音驚動許多住戶紛紛報案。警方迅速趕抵，原來這6人彼此認識，聊天聊到打架，全依違反社會秩序維護法、傳染病防治法函送裁處。
這6名年輕人從19到22歲不等，半夜約在社會住宅前方公園路旁聊天，其中3人突然爆發口角衝突，21歲張姓男子被21歲許姓男子和林姓少年拳打腳踹圍毆，另3人見狀立即上前制止，居民被吵鬧噪音驚動，連忙報案。
警方迅速趕抵，將6人全數帶回派出所釐清，他們表示彼此認識，只是偶發衝突，導致張男手臂紅腫，他表示不需送醫、不提告傷害。但警方認為防疫期間群聚街頭滋事，仍依違反社會秩序維護法、傳染病防治法，函送相關單位裁處。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言