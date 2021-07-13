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影／午夜過後微解封 屁孩聊天變打架全進派出所

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市林口區文化一路的社會住宅前方，今天凌晨1時許有一群年輕人三更半夜群聚打架，噪音驚動許多住戶紛紛報案。警方迅速趕抵，原來這6人彼此認識，聊天聊到打架，全依違反社會秩序維護法、傳染病防治法函送裁處。

這6名年輕人從19到22歲不等，半夜約在社會住宅前方公園路旁聊天，其中3人突然爆發口角衝突，21歲張姓男子被21歲許姓男子和林姓少年拳打腳踹圍毆，另3人見狀立即上前制止，居民被吵鬧噪音驚動，連忙報案。

警方迅速趕抵，將6人全數帶回派出所釐清，他們表示彼此認識，只是偶發衝突，導致張男手臂紅腫，他表示不需送醫、不提告傷害。但警方認為防疫期間群聚街頭滋事，仍依違反社會秩序維護法、傳染病防治法，函送相關單位裁處。

一群年輕人三更半夜在社區公園旁聊天，突然大打出手。記者林昭彰／翻攝
一群年輕人三更半夜在社區公園旁聊天，突然大打出手。記者林昭彰／翻攝
一群年輕人三更半夜在社區公園旁聊天，突然大打出手，警方迅速趕抵。記者林昭彰／翻攝
一群年輕人三更半夜在社區公園旁聊天，突然大打出手，警方迅速趕抵。記者林昭彰／翻攝

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