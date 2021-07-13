影／午夜過後微解封 屁孩聊天變打架全進派出所

新北市林口區文化一路的社會住宅前方，今天凌晨1時許有一群年輕人三更半夜群聚打架，噪音驚動許多住戶紛紛報案。警方迅速趕抵，原來這6人彼此認識，聊天聊到打架，全依違反社會秩序維護法、傳染病防治法函送裁處。

這6名年輕人從19到22歲不等，半夜約在社會住宅前方公園路旁聊天，其中3人突然爆發口角衝突，21歲張姓男子被21歲許姓男子和林姓少年拳打腳踹圍毆，另3人見狀立即上前制止，居民被吵鬧噪音驚動，連忙報案。