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內湖男開車上班突拋錨 警徒手推車5分鐘化解交通壅塞

聯合報 / 記者翁至成／台北即時報導

台北市內湖區49歲蔡姓男子日前開車上班，駕駛途中車子拋錨動彈不得，當下驚慌不已，立刻先想到警察，於是報警。警方有鑒於上班時段車流量將增多，決定徒手推車先將車子推到路旁，再協助蔡聯繫道路救援，過程不到5分鐘，機智化解可能發生的追撞情事及交通壅塞等問題。

內湖分局港墘派出所警員吳增彥、黃祺玲本月5日獲報到場，當時蔡稱因不明原因車子拋錨，停在港墘路與洲子街口，警方考量該路段鄰近內湖科學園區交通要道，且適逢交通尖峰時段，遂以徒手推車排除車輛擋道問題。

吳員負責推車，黃員幫忙指揮交通，蔡上車打空擋，手握方向盤控制方向，不消5分鐘便將車子從大馬路內車道移至小馬路邊；警方協助蔡聯繫信用卡公司的救援服務拖吊服務，蔡事後非常感謝警方的熱心協助。

內湖分局呼籲，駕駛人行車前應先多了解車況，並定期做好車輛檢查保養，行駛中也要觀察車輛有無異狀，以確保行車安全。

北市蔡男日前上班途中汽車拋錨，警方考量該路段鄰近內科交通要道，遂以「徒手推車」方式，機智排除車輛擋道問題。記者翁至成／翻攝
北市蔡男日前上班途中汽車拋錨，警方考量該路段鄰近內科交通要道，遂以「徒手推車」方式，機智排除車輛擋道問題。記者翁至成／翻攝
港墘派出所警員吳增彥、黃祺玲獲報到場，以「徒手推車」方式，機智排除車輛擋道問題。記者翁至成／翻攝
港墘派出所警員吳增彥、黃祺玲獲報到場，以「徒手推車」方式，機智排除車輛擋道問題。記者翁至成／翻攝

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