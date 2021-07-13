快訊

日本第三度援台AZ疫苗 謝長廷：97萬劑已從工廠運出

焦慮引起自律神經失調？疫情期5練習法 醫師教你克服失眠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

假塔位業務員詐87歲老婦78萬 接獲警來電嚇傻孬掛電話

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

87歲吳姓老婦先前欲藉靈骨塔買賣進行投資，近日接獲不明來電，自稱靈骨塔塔位業務銷售員，指吳婦須先支付78萬元保證金才能夠買塔位，吳婦信以為真，到住處附近銀行準備匯款，但行員發覺異狀、通報警方到場介入，經員警詢問、說明，吳婦才驚覺受騙，及時保住積蓄。

據悉，吳婦7月6日上午11時許到台北市大安區敦化南路一家銀行，欲提領78萬元現金，但她神情緊張，交代不清取款用途，行員發覺異狀，通報警方到場介入。

轄區大安分局瑞安街派出所員警常蕎麟、林郁桓、蕭祐宸等人獲報到場，吳婦面對行員及員警詢問，謊稱領取鉅款是因為妹妹需要現金周轉，晚上外甥會到住處取款轉交，但她含糊其詞，員警直覺事有蹊蹺，一邊持續詢問、勸說，一邊致電吳婦妹妹查證，吳婦才改口自己是要支付投資靈骨塔所需保證金。

現場員警知情後，先是根據吳婦提供電話號碼，直接打電話給自稱塔位業務銷售員「小江」的男子，對方一聽聞是警察在通話，急忙掛斷電話；又致電相關禮儀公司詢問，該公司客服則表示，並無授權業務員私下為顧客進行塔位投資，吳婦才相信自己受騙，差點就將畢生積蓄送給詐騙集團，事後對行員及員警及時協助感激不已。

警方表示，全案將持續溯源偵辦，揪出幕後詐騙集團；另呼籲，靈骨塔投資門檻低，民眾容易受騙，若遭遇靈骨塔仲介接觸，千萬不要隨便匯款、簽署任何文件，也不要相信任何仲介會幫忙賣掉塔位，這極有可能是用各種造假資訊結合而成的詐騙行為，民眾可先撥打165或110專線求證，以免上當受騙。

大安分局瑞安街派出所員警常蕎麟、林郁桓、蕭祐宸順利阻詐78萬元。記者李隆揆／翻攝
大安分局瑞安街派出所員警常蕎麟、林郁桓、蕭祐宸順利阻詐78萬元。記者李隆揆／翻攝
吳婦面對行員及員警詢問，謊稱領取鉅款是因為妹妹需要現金周轉。記者李隆揆／翻攝
吳婦面對行員及員警詢問，謊稱領取鉅款是因為妹妹需要現金周轉。記者李隆揆／翻攝

詐騙集團

延伸閱讀

非法仲介強抽傭！移工想換工作竟持鐵鎚打爆頭 還搶手機護照

女警勸別匯3500美金給網路男友 女子不信：怎會騙小錢

28檔期貨調整保證金

影／網路交友她被騙78萬元 女車手南下取款當場被捕

相關新聞

影／午夜過後微解封 屁孩聊天變打架全進派出所

新北市林口區文化一路的社會住宅前方，今天凌晨1時許有一群年輕人三更半夜群聚打架，噪音驚動許多住戶紛紛報案。警方迅速趕抵，...

計程車司機排班到深夜遭歹徒持刀洗劫 竹南警1小時破案

58歲陳姓計程車司機7月11日深夜在苗栗縣後龍火車站前排班載客，遭到21歲李姓男子持水果刀涉嫌洗劫身上僅有的300多元，...

遭詐欲提百萬積蓄 桃園婦以為員警跟郵局串通要害她

桃園市7旬老婦人昨天欲臨櫃提領100萬元鉅款，聲稱要買房，卻說不出地址、頭期款金額，引警方懷疑，原來是接到詐團偽裝檢調來...

內湖男開車上班突拋錨 警徒手推車5分鐘化解交通壅塞

台北市內湖區49歲蔡姓男子日前開車上班，駕駛途中車子拋錨動彈不得，當下驚慌不已，立刻先想到警察，於是報警。警方有鑒於上班...

假塔位業務員詐87歲老婦78萬 接獲警來電嚇傻孬掛電話

87歲吳姓老婦先前欲藉靈骨塔買賣進行投資，近日接獲不明來電，自稱靈骨塔塔位業務銷售員，指吳婦須先支付78萬元保證金才能夠...

防疫宅在家網購便宜勞力士名表 30萬險被騙

防疫期間民眾宅在家，21歲傅姓男市民收到網路代購社團訊息，對方透過LINE謊稱可以低於市價9折購買名表，要求傅先到銀行匯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。