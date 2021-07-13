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假塔位業務員詐87歲老婦78萬 接獲警來電嚇傻孬掛電話
87歲吳姓老婦先前欲藉靈骨塔買賣進行投資，近日接獲不明來電，自稱靈骨塔塔位業務銷售員，指吳婦須先支付78萬元保證金才能夠買塔位，吳婦信以為真，到住處附近銀行準備匯款，但行員發覺異狀、通報警方到場介入，經員警詢問、說明，吳婦才驚覺受騙，及時保住積蓄。
據悉，吳婦7月6日上午11時許到台北市大安區敦化南路一家銀行，欲提領78萬元現金，但她神情緊張，交代不清取款用途，行員發覺異狀，通報警方到場介入。
轄區大安分局瑞安街派出所員警常蕎麟、林郁桓、蕭祐宸等人獲報到場，吳婦面對行員及員警詢問，謊稱領取鉅款是因為妹妹需要現金周轉，晚上外甥會到住處取款轉交，但她含糊其詞，員警直覺事有蹊蹺，一邊持續詢問、勸說，一邊致電吳婦妹妹查證，吳婦才改口自己是要支付投資靈骨塔所需保證金。
現場員警知情後，先是根據吳婦提供電話號碼，直接打電話給自稱塔位業務銷售員「小江」的男子，對方一聽聞是警察在通話，急忙掛斷電話；又致電相關禮儀公司詢問，該公司客服則表示，並無授權業務員私下為顧客進行塔位投資，吳婦才相信自己受騙，差點就將畢生積蓄送給詐騙集團，事後對行員及員警及時協助感激不已。
警方表示，全案將持續溯源偵辦，揪出幕後詐騙集團；另呼籲，靈骨塔投資門檻低，民眾容易受騙，若遭遇靈骨塔仲介接觸，千萬不要隨便匯款、簽署任何文件，也不要相信任何仲介會幫忙賣掉塔位，這極有可能是用各種造假資訊結合而成的詐騙行為，民眾可先撥打165或110專線求證，以免上當受騙。
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