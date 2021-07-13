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防疫宅在家網購便宜勞力士名表 30萬險被騙

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

防疫期間民眾宅在家，21歲傅姓男市民收到網路代購社團訊息，對方透過LINE謊稱可以低於市價9折購買名表，要求傅先到銀行匯30萬元訂金到指定帳戶，銀行行員警覺有異報警了解，警方查出此代購社團去年中旬已停業，及時勸止傅匯款。

台南市警一分局東門派出所所長張明祺、警員李建賦、黃芷涵，昨天中午11點30分，接獲東區銀行行員報案，稱有男子疑似遭受詐騙情事，員警獲報後立即趕赴現場查處。

傅姓男子表示，他於臉書上代購社團中，欲以低於市價9折的價格購買勞力士名表，對方要求其先匯款訂金30萬至指定戶頭內，並稱因為是預購所以價格才會如此低廉，傅不疑有他，前往銀行準備匯款其指定銀行帳號，經行員關懷提問，驚覺遭到詐騙，報警請警方前往處理。

員警耐心解說，並查證該代購社團早已於去年年中即停業至今，對方以社團名義交易卻要求傅男匯款至私人銀行帳戶內，傅男始發覺受騙而停止匯款手續，成功攔阻30萬元。

警方提醒民眾，詐騙方式無奇不有，市民朋友在面對網路購物訊息，應秉持謹慎查證是否正當，如有任何疑惑皆可洽詢110或165反詐騙諮詢電話查證，以維護自身財產安全。

台南市傅姓市民（中）遭到網購電信詐騙，經台南市警一分局員警及時攔阻30萬元。記者黃宣翰／翻攝
台南市傅姓市民（中）遭到網購電信詐騙，經台南市警一分局員警及時攔阻30萬元。記者黃宣翰／翻攝
電信詐騙集團透過LINE向台南市傅姓市民進行電信詐騙。記者黃宣翰／翻攝
電信詐騙集團透過LINE向台南市傅姓市民進行電信詐騙。記者黃宣翰／翻攝

詐騙 代購 LINE

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