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計程車司機排班到深夜遭歹徒持刀洗劫 竹南警1小時破案

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

58歲陳姓計程車司機7月11日深夜在苗栗縣後龍火車站前排班載客，遭到21歲李姓男子持水果刀涉嫌洗劫身上僅有的300多元，拉扯過程中陳男胸部擦挫傷，竹南警察分局據報1個小時內逮捕李男，全案依傷害、強盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

竹南分局11日深夜11點40分接獲報案，後龍火車站前陳姓排班計程車司機遭持刀搶劫，身上300餘元遭洗劫一空，胸部水果刀擦挫傷，歹徒得手後迅速跑離現場，警方啟動攔截圍捕，昨天凌晨零點42分餘，員警在後龍鎮中華路、中龍街口，發現路旁李男將機車停在路旁，車牌以口罩遮蔽，形跡相當可疑。

警方查出李男穿著特徵，與被害人描述相符，員警立即下車盤查，查出機車行李箱內有作案用手套、口罩、水果刀1把及贓款，李男俯首認罪，依傷害、強盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，苗栗縣警察局局長周煥興肯定員警在疫情期間能短時間內能夠迅速破案，有助安定民心。

李姓男子7月11日深夜持刀涉嫌洗劫計程司機身上300多元，苗栗縣竹南警察分局1個小時內逮人破案。記者范榮達／翻攝
李姓男子7月11日深夜持刀涉嫌洗劫計程司機身上300多元，苗栗縣竹南警察分局1個小時內逮人破案。記者范榮達／翻攝
李姓男子7月11日深夜持刀涉嫌洗劫計程司機身上300多元，苗栗縣竹南警察分局1個小時內逮人破案。記者范榮達／翻攝
李姓男子7月11日深夜持刀涉嫌洗劫計程司機身上300多元，苗栗縣竹南警察分局1個小時內逮人破案。記者范榮達／翻攝

警察 計程車 火車站

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