計程車司機排班到深夜遭歹徒持刀洗劫 竹南警1小時破案

58歲陳姓計程車司機7月11日深夜在苗栗縣後龍火車站前排班載客，遭到21歲李姓男子持水果刀涉嫌洗劫身上僅有的300多元，拉扯過程中陳男胸部擦挫傷，竹南警察分局據報1個小時內逮捕李男，全案依傷害、強盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

竹南分局11日深夜11點40分接獲報案，後龍火車站前陳姓排班計程車司機遭持刀搶劫，身上300餘元遭洗劫一空，胸部水果刀擦挫傷，歹徒得手後迅速跑離現場，警方啟動攔截圍捕，昨天凌晨零點42分餘，員警在後龍鎮中華路、中龍街口，發現路旁李男將機車停在路旁，車牌以口罩遮蔽，形跡相當可疑。