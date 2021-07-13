疫情警戒來義秘境溯溪2死 警義消耗5小時搬運遺體下山

疫情三級警戒期間，室外禁止10人以上群聚，12日高雄仍有民眾網路相約到屏東縣來義鄉鴛鴦瀑布溯溪，同行夥伴其中一人還是高市消防局曾姓中隊長，未料過程中發生意外，吳男、許男溺斃，由於鴛鴦瀑布位置距離較遠，從龍穴瀑布停車場進入後還要徒步兩小時才能抵達，警義消下午獲報後，歷時5個多小時，晚間漏夜將兩人遺體搬運下山，晚間10點35分抵達停車場，完成任務。

兩名死者分別為27歲吳姓男子與36歲許姓男子，屏東縣消防局下午3點半接獲報案，趕赴現場，到傍晚5點10分抵達鴛鴦瀑布，兩名溺者已經搬運到溪邊大石頭上，無生命跡象。警義消將兩人搬運下山，山區路段崎嶇難行，歷時約5個多小時，晚間10點35分，將死者遺體運抵停車場，交由家屬與警方處理。

據了解，一行人12日上午11點半先抵達龍穴瀑布停車場後，步行到達鴛鴦瀑布約下午兩點多，過沒多久發生意外，疑似吳姓男子先溺水，許姓男子發現後跳下去救援，未料兩人溺斃，同行曾姓中隊長發現發生意外，隨即救援，兩名溺者卡在礁岩中，眾人合力將兩人救起，已無生命跡象。

由於現場收訊不佳，曾姓中隊長跑到有訊號的位置趕緊打119報案，屏東縣消防局獲報後，出動人車救援，在南大武山莊，龍穴瀑布附近停車場設置前進指揮所，傍晚5點10分抵達瀑布現場，兩名溺者已無生命跡象，漏夜送下山。

屏東縣來義鄉鴛鴦瀑布，是來義鄉排灣族的聖地，位在大後溪源頭，大後溪往下和瓦魯斯溪匯合注入林邊溪，八八風災前，鴛鴦瀑布有四層，周邊石塊嶙峋，景色壯觀，原本有農路可達，風災後，陸路坍方只能用溯溪抵達。部落族人說，鴛鴦瀑布有許多禁忌，族人平日不會去到那裡。

通往鴛鴦瀑布前，從龍穴瀑布附近進入，在龍穴瀑布停車場入口處，來義鄉公所設立告示牌，提醒遊客「此處為祖靈聖地，請尊重山靈，愛護環境，切勿逕自入侵打擾！」

屏東縣潮州警分局指出，現場10人群聚違反防疫規定，2人已死亡、兩名是幼童，警方針對現場6名成人，開出6張舉發單，將依將違反傳染病防治法第67條1項2款，可處6萬元至30萬元，交由屏東縣衛生局裁處。