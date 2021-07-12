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消防員撲滅民宅火警 驚見頭盔衣褲淋到高溫融化的瀝青
新北市瑞芳區猴硐貓村附近民宅日前晚間發生火警，消防人員前往灌救，及時撲滅未釀傷亡。不過有消防人員事後發現，消防衣、褲和頭盔上竟「淋」到瀝青，原來起火民宅屋頂有塗遭到瀝青瀝青當防水層，遇高溫融化，還有好裝備防護並未受傷。
新北市消防局10日晚間9點左右接獲報案，猴硐柴寮路有戶民宅起火燃燒，共出動第6大隊、中隊和5個分隊，17車42人前往救援。抵達現場發現火場為1樓混凝土構造平房，燃燒面積約20平方公尺，無人傷亡。
東北角地區常下雨，山區雨勢更是驚人，一般平房多在屋頂塗上黑色瀝青當做防水層。這次民宅火警，屋頂瀝青因高溫融化，並從屋頂滴落，部分進入火場灌救的消防人員，頭盔和衣褲都被瀝青淋到。
新北消防局長黃德清今天在臉書貼文表示，「住宅哪來的瀝青？消防救災真的危機四伏」，表示猴硐這場民房起火，因地勢的緣故，消防同仁除需長距離布線數百公尺，才能攻擊到火點。
黃德清表示，火場屋頂瀝青防水層遇火融化，高溫瀝青流到同仁身上，導致8人裝備受損，所幸同仁裝備穿戴完整，沒有受傷。他已請搶救科立即回收受損裝備，並配發新品給同仁。
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