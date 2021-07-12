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婦人涉嫌聯手小王殺夫焚屍 兩人遭逮後收押禁見

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導

台中市大里區袁姓男子長期與姚姓妻子不睦，兩人曾互控家暴；姚女去年12月涉嫌家暴丈夫後，帶著兩人尚讀幼兒園的女兒離家回苗栗娘家，袁5月9日前往苗栗探視，未料一去不返；袁的哥哥5月31日向警方報案協尋。案經警方調查，發現他人失蹤後，車卻有人開，並查出姚女涉嫌夥同陳姓同居男友趁袁到苗栗後，先在咖啡中下毒迷昏袁，再加以殺害。

警方上月24日前往新竹縣橫山將陳（20多歲）和姚女（30多歲）逮捕，陳承認殺害袁（50多歲），但姚則否認；警方同時在陳家附近水溝裡找到袁的屍骨，將陳、姚二人收押禁見，以進一步偵辦。

據指出，霧峰警分局偵查隊據報後，感覺案情不單純，從監視錄影查出袁男的轎車曾在竹、桃一帶出現，但駕車的人不是他。另也查到，袁5月9日前往苗栗探視妻女後，曾帶著妻女共赴一處樂園遊玩，當時陳悄悄跟在後面。

過程間，姚女曾拿了一杯咖啡給袁喝，袁之後即因身體不適陷入昏迷，陳並和姚一起把袁扶上車，先載回新竹橫山陳住處的車庫，接著陳才又返回樂園把袁的車開回。陳涉嫌隔天清晨在車庫內以鐵棍把袁打死，接著再用汽油焚屍後，裝入兩個米袋內，丟入自家附近的排水溝裡棄屍，警方尋獲時已成一堆白骨。

警方上月24日前往新竹縣橫山逮捕陳和姚女，兩人起初都稱並不知袁在那裡，等警方一一出示相關的監視錄影畫面，陳才坦承因為害怕袁醒來，才進而行凶，但姚女則不承認和陳一起犯案。警方將袁的屍骨送DNA鑑定，以進一步確定身分，檢察官也下令將陳和姚女都收押禁見。

據指出，袁和姚女相處不睦，姚曾控告袁對其家暴，但去年12月離家前則被袁控以她趁他在睡覺時，以快乾膠黏住其眼，造成他傷害，袁也因此對妻子控告家暴。

警方在陳姓男子新竹家旁的排水溝找到袁的屍骨。圖／民眾提供
警方在陳姓男子新竹家旁的排水溝找到袁的屍骨。圖／民眾提供
警方在陳姓男子新竹家旁的排水溝找到袁的屍骨和相關證物。圖／民眾提供
警方在陳姓男子新竹家旁的排水溝找到袁的屍骨和相關證物。圖／民眾提供
警方日前逮捕姚女的陳姓男友，他坦承用鐵棍打死袁。圖／民眾提供
警方日前逮捕姚女的陳姓男友，他坦承用鐵棍打死袁。圖／民眾提供
警方在陳姓男子新竹家旁的排水溝找到袁的屍骨和相關證物。圖／民眾提供
警方在陳姓男子新竹家旁的排水溝找到袁的屍骨和相關證物。圖／民眾提供

新竹 殺人

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