國道3號嘉義段4車追撞 孕婦牙齒斷裂2輕傷

國道3號北上284公里處（嘉義路段）今天傍晚下大雨，疑因天雨路滑，造成4輛自小客車追撞事故，2名婦人輕傷送醫，其中1名傷者為孕婦，送醫無大礙，確切肇事原因仍待調查。

嘉義縣消防局於傍晚5時16分接獲民眾報案，指稱國道3號北上284公里處（嘉義竹崎交流道與梅山交流道中間）發生車禍事故，第二大隊雙福消防分隊救護車先趕抵，發現為4輛自小客車追撞事故，現場有年約60歲、33歲婦人受傷。

雙福消防分隊分隊長顏新訓表示，年約60歲婦人胸口疼痛無外傷、意識清楚；另名年約33歲婦人為孕婦，牙齒斷裂、意識清楚，2人立即送醫治療。

顏新訓指出，救護車趕抵時，事故現場還下著雨，地面十分濕滑，疑傍晚下起雷陣雨，天雨路滑，加上視線不良，造成4輛自小客車追撞事故，所幸無衍生重大事故。

顏新訓說，事故車輛占據內、外線道，國道警察到場，立即指揮交通，在協助傷者送醫後，先開放中間車道，讓其他車輛緩慢通行，在20分鐘路障排除後，開放全線通行，並沒有造成嚴重塞車。