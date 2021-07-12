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防疫治安不打烊 新北金山警查獲連續竊盜犯
金山區近來發生多起竊盜案件，從電線、水溝蓋到船錨都有，為此金山警分局成立專案小組積極調閱監視器，鎖定一名羅姓嫌犯涉嫌重大，並攔查後羅嫌坦承犯行即刻被逮捕歸案，金山警分局循線清查羅嫌共犯下7起竊盜案件，全案將移送士林地檢署偵辦。
金山警分局偵查隊隊長黃柏諺指出，分局近來接獲多起竊盜案件，成立專案小組積極調閱監視器並查訪銷贓場所，鎖定一名羅姓嫌犯涉嫌重大，經攔查後羅嫌坦承5、6月間於北海岸地區犯下多起竊盜案，就連當下騎乘機車都是偷來的贓車，逮捕後羅嫌同警方返家取出鋼瓶、油壓剪、電線、電鑽機、砂輪機、船錨還有交通標示牌等贓物，金山警分局循線清查羅嫌共犯下7起竊盜案件。
金山警分局呼籲，警方於疫情期間加倍重視轄區民眾財產安全，對治安維護更是絲毫不鬆懈，將持續打擊不法，也提醒全民共同來維護治安，不法份子切勿心存僥倖，以身試法。
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