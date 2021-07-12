快訊

桃園女子倒血泊亡 25歲丈夫坐一旁辯稱「幫她驅邪」

購買BNT疫苗幕後 黨政高層曝決策轉折點：對鴻海沒有卡進度

桃園母女騎電動車與砂石車擦撞 9歲女童命殞輪下

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市昨天發生9歲女童被砂石車輾斃命案，洪姓女子騎電動車載女兒，與同向行駛的砂石車發生碰撞倒地，女童飛離座位遭砂石車輾斃，雙方經酒測值為0，肇事責任有待調查釐清。

昨天上午9時許，洪姓女子（45歲）駕駛電動自行車載女兒（9歲）要回林口住處，沿文化一路由龜山往林口方向行駛，在文化一路、文明路口，與蔡姓男子（53歲）所駕砂石車發生碰撞，後座戴姓小女孩（9歲）飛離座位並落地，不幸遭砂石車輾壓重傷，送往林口長庚醫院搶救仍宣告不治。洪姓女子則多處擦挫傷。

龜山警分局交通分隊獲報到場處理，雙方均無酒駕狀況，詳細肇事原因有待檢警調查釐清。

警方呼籲，大型車輛視線死角多，駕駛人應有防衛駕駛觀念，與大型車輛保持適當距離，以維護行車安全。

母女騎電動車與砂石車擦撞，9歲女童命殞輪下。記者楊湛華／翻攝
母女騎電動車與砂石車擦撞，9歲女童命殞輪下。記者楊湛華／翻攝
母女騎電動車與砂石車擦撞，9歲女童命殞輪下。記者楊湛華／翻攝
母女騎電動車與砂石車擦撞，9歲女童命殞輪下。記者楊湛華／翻攝
母女騎電動車與砂石車擦撞，9歲女童命殞輪下。記者楊湛華／翻攝
母女騎電動車與砂石車擦撞，9歲女童命殞輪下。記者楊湛華／翻攝

砂石 林口

延伸閱讀

陸電動車大賣 引爆電池荒

電動車概念 爆發力強

國道一號高雄瑞隆路段 砂石車翻覆造成1人輕傷

影／女騎士直行擦撞迴轉砂石車 頭部受創當場無意識

相關新聞

桃園母女騎電動車與砂石車擦撞 9歲女童命殞輪下

桃園市昨天發生9歲女童被砂石車輾斃命案，洪姓女子騎電動車載女兒，與同向行駛的砂石車發生碰撞倒地，女童飛離座位遭砂石車輾斃...

桃園殺妻命案 25歲丈夫坐一旁辯稱「幫她驅邪」

桃園市驚傳殺妻命案，曾姓女子昨天下午被母親發現陳屍在家中客廳，身上多處擦挫瘀傷，周圍有大片血跡且死亡多時；丈夫徐男坐在餐...

YouTube廣告試玩正妹慫恿投資 保全遭連騙兩次

新冠肺炎疫情衝擊經濟，民眾上網時間拉長，假投資詐騙上升。許姓保全上網瀏覽投資廣告後試玩，又被「正妹」網友慫恿投資，遭連騙...

「警察哪會這麼胖」冒充刑警被吐槽 破百kg男惱怒洗劫按摩女

新北市1名體重破百的40歲魏姓男子，今晨在三重區邀約按摩女郎到賓館交易，卻冒充警察勒索，當場被羞辱「警察哪會這麼胖？」他...

汐止住宅大廈火警狂冒煙 燒毀臥室半小時撲滅

新北市汐止區明峰街一棟7層樓住宅大廈，今天下午1點半發生火警，5樓冒出大量白煙，無人受困傷亡；消防隊半小時撲滅火勢，發現...

影／「豬頭安全帽騎士」壓車過彎失敗 撞斷防撞桿

台三線苗栗三灣路段，有民眾拍下一名騎士，壓車過彎失敗，撞斷防撞桿，衝到對向車道，和來車交錯而過，撞山壁前停了下來，畫面相...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。