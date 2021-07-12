桃園母女騎電動車與砂石車擦撞 9歲女童命殞輪下

桃園市昨天發生9歲女童被砂石車輾斃命案，洪姓女子騎電動車載女兒，與同向行駛的砂石車發生碰撞倒地，女童飛離座位遭砂石車輾斃，雙方經酒測值為0，肇事責任有待調查釐清。

昨天上午9時許，洪姓女子（45歲）駕駛電動自行車載女兒（9歲）要回林口住處，沿文化一路由龜山往林口方向行駛，在文化一路、文明路口，與蔡姓男子（53歲）所駕砂石車發生碰撞，後座戴姓小女孩（9歲）飛離座位並落地，不幸遭砂石車輾壓重傷，送往林口長庚醫院搶救仍宣告不治。洪姓女子則多處擦挫傷。

龜山警分局交通分隊獲報到場處理，雙方均無酒駕狀況，詳細肇事原因有待檢警調查釐清。