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桃園殺妻命案 25歲丈夫坐一旁辯稱「幫她驅邪」
桃園市驚傳殺妻命案，曾姓女子昨天下午被母親發現陳屍在家中客廳，身上多處擦挫瘀傷，周圍有大片血跡且死亡多時；丈夫徐男坐在餐廳椅子上，並未報案，稱死者中邪，要幫她退乩，未承認行凶，警方正朝他殺方向偵辦。
曾姓女子（21歲）偕母親（姓曾，43歲）與丈夫徐男（25歲）、尚在襁褓中的幼子共4人同住八德區豐田一路某社區，11日下午4時許被返家的母親發現仰躺在家中客廳，死亡時只著內衣褲。曾婦見狀，當下報警處理。
警方到場發現，客廳地面有大片血跡，曾女已明顯死亡，臉部、口部及胸部可見多處擦挫傷及瘀傷，預估死亡時間為11日凌晨；死者丈夫徐男坐在餐廳椅子上，未報案求救，辯稱是死者中邪，要幫她退乩，有對她進行壓制，但並未承認行凶。
據了解，曾女患有身心疾病，徐男做工但近期工作不穩定，詳細案情有待進一步調查釐清。
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