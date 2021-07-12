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YouTube廣告試玩正妹慫恿投資 保全遭連騙兩次

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導

新冠肺炎疫情衝擊經濟，民眾上網時間拉長，假投資詐騙上升。許姓保全上網瀏覽投資廣告後試玩，又被「正妹」網友慫恿投資，遭連騙兩次損失16萬元；刑事局提醒拒絕來路不明投資管道。

警方說，在台北市擔任保全的28歲許姓男子，從YouTube看到投資廣告，加入LINE「金幣特務」群組；群組一名成員稱可破解程式在「M*T」投資網站獲利，說服試玩，保證將來不用辛苦工作，靠下注就能迅速存下人生第一桶金。

他下注10萬元，網站卻顯示系統故障導致本金流失，該成員斥責未依指示操作才會出錯，可再投入20萬元補救，許無力負擔而退出群組。

他沒有學到教訓，上交友軟體結識暱稱「夢瑤」網友；對方使用正妹大頭照，稱她透過投資平台致富，可指導投資獲利。

許儲值6萬元，見網站顯示多出百分之10紅利，欲申請出金，客服以「儲值金額過低」要求加碼9萬元才能提領，「夢瑤」稱也遇過類似狀況，請他放心投入，未來會連本帶利賺回。他起疑上網爬文發現不少人曾受騙才報案。

刑事局說，假投資訊息常出現在社群網站、影音平台，宣稱「短期獲利」、「高紅利」、「保本保息」，吸引投資者加入LINE聯繫後投入資金，再以「洗碼量不足」、「儲存金額過低」無法提領誘使加碼，歹徒還會使用帥哥美女圖交友，慫恿被害人投資。

刑事局提醒，標榜「穩賺不賠」、「高報酬低風險」、「一夜致富」通常有詐，切勿輕信陌生廣告或陌生人說詞而投資。

許姓保全上網瀏覽投資廣告後試玩，又被「正妹」網友慫恿投資，遭連騙兩次損失16萬元。記者李奕昕／翻攝
許姓保全上網瀏覽投資廣告後試玩，又被「正妹」網友慫恿投資，遭連騙兩次損失16萬元。記者李奕昕／翻攝
許姓保全上網瀏覽投資廣告後試玩，又被「正妹」網友慫恿投資，遭連騙兩次損失16萬元。記者李奕昕／翻攝
許姓保全上網瀏覽投資廣告後試玩，又被「正妹」網友慫恿投資，遭連騙兩次損失16萬元。記者李奕昕／翻攝

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