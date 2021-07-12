「警察哪會這麼胖」冒充刑警被吐槽 破百kg男惱怒洗劫按摩女

新北市1名體重破百的40歲魏姓男子，今晨在三重區邀約按摩女郎到賓館交易，卻冒充警察勒索，當場被羞辱「警察哪會這麼胖？」他惱羞成怒直接動手搶走萬餘元現金。女郎馬上報案，真警察只花1個小時就逮到假警察。

據了解，雙方是利用通訊軟體聯繫，相約今天凌晨1時許到三重區正義南路的商務旅館交易，28歲陳姓按摩女郎才剛進房間不久，尚未開始提供服務，魏男馬上自稱「刑警辦案」，除非交出錢財「表示一下」，不然依法究辦非法按摩。

不料陳女也不是第一天出社會混的，她根本就不信，未經思索脫口恥笑：「警察哪會這麼胖？」結果這句話太羞辱人，直接惹怒魏男，動手改以暴力方式搶奪手機和包包，一陣拉扯之後搶走現金1萬1千元，迅速逃離賓館。

陳女馬上打110報案，警方調閱監視器，查出魏嫌騎機車逃往三重區疏洪東路一帶，馬上加派警力擴大搜索，凌晨2時20分便在附近成功路某旅館前找到嫌犯的機車。