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「警察哪會這麼胖」冒充刑警被吐槽 破百kg男惱怒洗劫按摩女

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市1名體重破百的40歲魏姓男子，今晨在三重區邀約按摩女郎到賓館交易，卻冒充警察勒索，當場被羞辱「警察哪會這麼胖？」他惱羞成怒直接動手搶走萬餘元現金。女郎馬上報案，真警察只花1個小時就逮到假警察。

據了解，雙方是利用通訊軟體聯繫，相約今天凌晨1時許到三重區正義南路的商務旅館交易，28歲陳姓按摩女郎才剛進房間不久，尚未開始提供服務，魏男馬上自稱「刑警辦案」，除非交出錢財「表示一下」，不然依法究辦非法按摩。

不料陳女也不是第一天出社會混的，她根本就不信，未經思索脫口恥笑：「警察哪會這麼胖？」結果這句話太羞辱人，直接惹怒魏男，動手改以暴力方式搶奪手機和包包，一陣拉扯之後搶走現金1萬1千元，迅速逃離賓館。

陳女馬上打110報案，警方調閱監視器，查出魏嫌騎機車逃往三重區疏洪東路一帶，馬上加派警力擴大搜索，凌晨2時20分便在附近成功路某旅館前找到嫌犯的機車。

埋伏片刻之後，魏嫌正欲進入旅館，8名員警蜂擁而上將他壓制在地，押回警局偵詢之後依強盜、僭行公務員職權罪嫌移送法辦，並向新北地檢署建請羈押。至於按摩女郎是否違反防疫規定，警方表示將函請衛生局認定裁處。

魏嫌（中）冒充刑警勒索按摩女郎不成，改動手行搶。記者林昭彰／翻攝
魏嫌（中）冒充刑警勒索按摩女郎不成，改動手行搶。記者林昭彰／翻攝
七、八名警員蜂擁衝出，壓制逮捕冒充刑警的魏嫌。記者林昭彰／翻攝
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警察 按摩

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