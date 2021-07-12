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疫情微解封 北市警恢復32處交通疏導崗位

中央社 / 台北12日電

疫情3級警戒明天起將「微解封」。台北市警察局交通警察大隊今天表示，因應相關車流，明天上午7時起調整恢復一般日尖峰時間交通疏導勤務部分崗位，共計32處。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫，中央日前宣布延長全國疫情3級警戒至26日，但從13日起適度鬆綁部分措施。

對此，交通警察大隊今天表示，觀察近期北市主要道路車流量已明顯增加，明天上午7時起調整恢復一般日尖峰時間交通疏導勤務部分崗位，分別計為上午12處、下午20處，並指派員警、義交加強交通疏導。

交通大隊說，針對風景區、展覽場館、百貨公司、夜市等易匯聚人（車）場所的周邊道路，交警和各分局都會加強查報監控交通狀況，若發現異常路況，將立即派員疏處，必要時啟動「交通快打機制」管制、疏導車流。

交通大隊呼籲，目前仍為防疫警戒期間，建議民眾減少不必要的移動，若需外出時請持續做好個人防疫措施，保持適當社交距離、配戴口罩、勤洗手，駕駛人若遇車多或局部車流壅塞等情形，務必耐心配合執勤員警指揮、疏導。

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