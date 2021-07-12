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民間捐贈防疫神裝 桃園消防樂：頭都不冒汗了

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

疫情降溫，但消防員仍不時需要出新冠肺炎相關勤務，盛夏時節著全套防護衣往往汗流浹背，桃園市民間企業及醫師有感消防員辛勞，捐贈6台PAPR（動力淨氣式呼吸防護具），以動力送風至面罩或頭罩內，讓試穿的消防員直呼涼爽，「頭也不流汗了」。

PAPR由面罩、輸氣管及帶有風扇、過濾器的主機構成，穿戴時將主機掛在腰際，戴起面罩啟動後，機器會主動送風，將過濾過的空氣經軟管送至面罩內，同時也可避免吸入髒空氣，防護效果高於一般常見的平面口罩、立體口罩，但價格也高昂，每台要價5至6萬元。八德區芝普企業公司與同心牙醫診所潘醫師共捐贈6具PAPR供八德消防分隊同仁使用。

分隊長李家旻表示，消防員出勤載送新冠肺炎疑似或確診者就醫前，會穿上全身防護衣，密不透風非常悶熱，一趟勤務耗費2至3小時，流汗過多甚至有中暑可能，而PAPR為正壓送氣，不會有濾材阻抗問題，長時間配戴不容易出現戴口罩悶熱或起霧的問題，舒適度較佳。

有隊員穿妥全套防護衣，並戴上PAPR，直呼「爽」，以前穿上裝備後不到10分鐘就滿頭大汗，有PAPR不斷送風後，穿了半小時「頭也沒流汗」，非常涼爽。

八德分隊隊員測試PAPR性能，直呼非常涼爽。圖／八德分隊提供
八德分隊隊員測試PAPR性能，直呼非常涼爽。圖／八德分隊提供
PAPR防護效果較口罩佳，主動進氣也更涼爽舒適。圖／八德分隊提供
PAPR防護效果較口罩佳，主動進氣也更涼爽舒適。圖／八德分隊提供
PAPR也可用於搭配一般救護著裝。圖／八德分隊提供
PAPR也可用於搭配一般救護著裝。圖／八德分隊提供

消防員 新冠肺炎 口罩

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