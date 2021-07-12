中壢女疑金錢糾紛遭擄家屬控吃案 警：雙方有說有笑

桃園中壢吳姓男子懷疑簡姓女友人偷了4000元，日前晚間疑持槍將簡女帶到汽車旅館內。受害人家屬指控警方辦案態度消極，甚至救出妹妹後還讓吳嫌當場離開，沒有帶回警局，讓家屬氣得跳腳。不過警方澄清，表示經查監視器畫面，簡女行動自由，而且進入旅館時還跟吳嫌等3人有說有笑，否認吃案。

據了解，簡女（17歲）不滿長期被吳男（20歲）栽贓偷錢，上月底在社群媒體發文痛斥「有證據就拿出來，嘴巴放乾淨一點」，引發對方不滿。

投訴人表示，9日晚間7點，她從朋友口中獲知妹妹和另一人被持槍押上車，她開車尋人，最後在10日凌晨1點行經新興路時，發現妹妹站在路邊被多名男子包圍。

投訴人見狀趕往中福派出所報案，一路上其他共犯開著2台車，朝她座車丟鐵棒、鞭炮；吳嫌犯案後打電話要脅「想要回妹妹就給個交代，不然就給錢」，吳男隔天到警局作筆錄時，卻堅稱不知簡女去向。

投訴人說，12日她接到妹妹偷偷打旅館電話求救，獲知妹妹位在桃園區寶慶路一間旅館，立刻打電話報警，後來警方救出妹妹，還在吳嫌車上搜出一把槍、西瓜刀和球棒，未料警方卻放走吳嫌，讓吳帶著另一名受害人離開，她痛批「這不是吃案，什麼才是吃案？」

對此，警方表示，吳男和簡女有金錢糾紛，警方立刻受理家屬報案，但監視器畫面顯示簡女行動自由，且旅館人員透露簡女進到旅館時，還跟吳男等3人有說有笑；當員警趕到旅館，簡女親自開門，現場沒有打鬥痕跡。