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台南市消防局開工廠火警搶救檢討會 消友會發慰勞金

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台南市消防局今天舉辦「山上區工廠火警火災搶救檢討會」，轄區第四大隊長陳博文大及參與救災單位帶隊官與會，消防局主秘李政昌主持，這起火警消防局共出動消防員85名，義消21名及各式救災車輛42輛，因疫情關係採視訊線上會議，與會者針對7月2日山上區工廠大火搶救過程檢視「研討精進作為」。

李政昌表示，火警搶救首重現場狀況判斷，此案最終防護未延燒其他廠區，「算是成功救災」，但在過程中消防人車水線佈署及調度仍可再強化，更重要的是「各級指揮官也應確保同仁救災安全」，希望各救災單位都能在每場火警中獲取經驗，迎接未知的挑戰。

這場火警搶救時間共8個多小時，最終成功防止工廠火勢延燒，南市消友會第四辦事處長王信豐，有感救災人員頂著烈日當頭及火場高溫的搶救辛勞，今天到場頒發救災慰勞金慰問參與搶救消防員，第四大隊陳博文大隊長代表轄區第四大隊當日執行的救災人員受贈。

陳博文表示，消友會第四辦事處是四大隊消防人員的堅強後盾，對救災裝備補強、服勤所需軟硬體支援及救災辛勞或有功人員慰問慰勞，對鼓舞消防同仁士氣及向心力均有莫大幫助，大家感念在心。

台南市消防局開工廠火警搶救檢討會，消友會發慰勞金。圖／四大隊提供
台南市消防局開工廠火警搶救檢討會，消友會發慰勞金。圖／四大隊提供
台南市消防局開工廠火警搶救檢討會，消友會發慰勞金。圖／四大隊提供
台南市消防局開工廠火警搶救檢討會，消友會發慰勞金。圖／四大隊提供

消防員

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