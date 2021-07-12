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老翁接詐團電話還遭恐嚇 求助警方釋疑

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄市三民二警分局警員昨天上午及時阻止一名張姓老翁被騙，張翁接到詐團電話，被指未繳電話費，與詐團起了爭執遭恐嚇，張報警下，警員上門釋疑，保住張翁血汗錢。

據了解，張姓老翁（75歲）昨天上午10點多時，接獲詐團冒充電信公司客服人員來電，對方指張名下一支門號積欠電話費數萬元未繳，過程中張不斷解釋有按時繳費，讓雙方產生爭執，詐團換了個人接電話後，開始語帶恐嚇向張追討，還誆稱未還款，張將跑法院。

張翁聽聞後心生畏懼，掛斷詐團電話後立即撥打給警方。三民二警分局民族路派出所警員到場了解過程，向張解釋這是詐騙手法一種，勿再聽信對方任何的說法而去匯錢，警方也藉此機會向他宣導時下常見幾種詐騙手法。警方耐心解說，讓張翁相當感謝。

民族路派出所長盧志明表示，檢警不會監管任何人的帳戶，更不會要求收取現金或存簿，民眾如果聽到來電內容有提到要「監管帳戶」、「收取證物款項」等關鍵字時，都是詐騙，如接獲可疑來電或訊息，民眾可隨時撥打110、165，或向就近警察單位求證。

高雄張姓老翁接到詐團電話，心生害怕求助老翁。記者邱奕能／翻攝
高雄張姓老翁接到詐團電話，心生害怕求助老翁。記者邱奕能／翻攝

詐騙 恐嚇

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