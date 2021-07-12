縱火恐嚇前女友 新北男遭捕尿遁跳2樓送醫不治

新北巿一名49歲的林姓男子今年5月11日不滿與前女友分手，前往她家縱火，昨晚中和警方逮捕林男到案，但林男否認犯行，今上午七點多，於警分局二樓詢問期間稱尿急，卻在前往廁所時拔腿狂奔，見前方有一個窗戶開啟，便縱身跳下，因後腦先著地，當場血流如注。警方將他送雙和醫院搶救後，仍不治身亡。

據了解，林姓男子有強盜、竊盜等前科。今年5月間，前女友跟他分手，要求他搬出兩人同居的中和圓通路租屋處。他不滿前女友跟他分手，同月11日前往女友租屋處，拿沾滿汽油的抹布點火。前女友發現後報警處理。

警方根據前女友的說法及調閱監視器畫面，鎖定林男涉案，但多次通知他，均不到案。7月11日晚間，警方持拘票到林男的租屋處逮到人。

警方依防疫期間的相關偵訊辦法，將林男帶往中和警分局二樓禮堂訊問，林男在偵訊時否認犯案。今早七點多，林男稱尿急，他戴著戒具在員警戒護下前往如廁，但他突然拔腿狂奔，看見廁所旁的窗戶開啟，他便縱身躍下，員警來不及拉住他，他後腦直接著地，當場血流如注。