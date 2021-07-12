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影／桃園大古山23男女賞夜景 互不認識衛生局決定不開罰
三級警戒尚未解封，桃園市蘆竹區大古山休閒農業區的福山宮前廣場日前凌晨，男女情侶、學生23人前往聚集觀賞夜景，警方據報前往將23人依違反傳染性防治法規定製表開單、函送桃園市衛生局裁罰。衛生局今天上午表示，經查該批男女分屬5、6群成員，每群都在10人以下，相互不認識，並非群聚，決定不裁罰。
警方表示，大古山休閒農業區夜遊賞景區域，本月4日凌晨，出現5男18女總共男女23人，分別開車或騎機車前往大古山福山宮前廣場，聚集夜遊或賞景，有多名學生在內，年齡介於17至30歲之間，警方將男女23人依違反傳染性防治法規定製表開單，函送衛生局裁罰。
衛生局表示，該局實際訪查，發現是警方誤會了，因為這群男女相互並不認識，各自屬於5、6群的成員，各群都不到10人，因此該局針對該男女23人作出不裁罰決定。
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