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果農修剪雜木不慎摔落4公尺深坡坎 大聲呼喊幸運獲救

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導

新竹縣芎林鄉一名56歲陳姓男子，昨天上午前往自家果園修剪雜木時，疑似因攀爬鋁梯重心不穩，不慎掉落約4.5公尺的深坡，因被及腰椎痛，陳男無法自行脫困，只好大聲呼救，所幸有民眾聽到呼喊聲立即報案，陳男才順利被救出，並送醫治療。

橫山警分局表示，陳男墜落處是在公墓墓葬群周邊的雜樹林間，一旁剛好有工程正在施工，工人們聽到他求救的聲音，在上午約10點45分報案表示在芎林鄉永興村7鄰後方山區聽到呼救聲，執行巡邏勤務的秀湖派出所副所長張春福及警員鍾閎宇，立刻前往附近的第二公墓最高點，再由山頂往墳墓群下方樹叢呼喊尋找，最後在鄰近山腰旁與橘子園交界處樹叢坡坎下，發現陳男躺在落葉堆上，雖然意識清楚，但表示腰椎及背部疼痛。

陳男被發現時已距離他摔落經過1個多小時，由於害怕隨意移動會加重他的傷勢，副所長張春福聯絡119並在原地陪伴傷者，警員鍾閎宇則爬回公墓上方道路，引領救護人員趕至事故現場搶救傷患，警消合力費時近1個小時，才將他從彎曲、高低不平山丘抬到地面，送往台大新竹醫院救治。

經警方了解，陳男是因為鄰近墓園間的雜木生長茂密，為避免光線受遮影響橘子收成，才前往修剪，但攀爬鋁梯時可能重心不穩不慎跌落深坡。

橫山分局提醒，整地鋸木、採收水果使用鋁梯攀爬是農民必備器材，使用梯架時務必要放穩固，尤其近日下雨不斷，路面、樹幹表面濕滑，更要注意自身安全，建議前往山區要結伴同行方便彼此照料。

新竹縣橫山警分局秀湖派出所副所長張春福（左）、警員鍾閎宇（右）呼喊尋找，順利找到摔落的陳姓男子。圖／警方提供
新竹縣橫山警分局秀湖派出所副所長張春福（左）、警員鍾閎宇（右）呼喊尋找，順利找到摔落的陳姓男子。圖／警方提供
警方在鄰近山腰旁與橘子園交界處樹叢坡坎下，發現陳男躺在落葉堆上。圖／警方提供
警方在鄰近山腰旁與橘子園交界處樹叢坡坎下，發現陳男躺在落葉堆上。圖／警方提供
警消合力費時近1個小時，才將陳姓男子從彎曲、高低不平山丘抬到地面。圖／警方提供
警消合力費時近1個小時，才將陳姓男子從彎曲、高低不平山丘抬到地面。圖／警方提供

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