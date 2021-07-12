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北市滷味店屢遭竊 不報警反推出「A級特餐」網友讚爆
台北市一家滷味店因門前道路標線為紅線，為方便外送員迅速取餐，平時在店門口放置一張桌子，擺放待送餐點，未料近日不斷有物品遭竊，店家考量警方執勤辛苦，不願為小東西報警，但上網貼文呼籲「若您真的肚子餓，可以提供免費餐點，說要一份A級特餐就懂了，但請讓我們少遇到這種消極事」。
店家昨天深夜在臉書社團「我是中正人 Ⓞ 台北市中正區 Ⓞ」內貼文指出，平時為方便外送員取餐，特地將桌子搬到店門口，沒想到一直有東西被偷，但因為是小東西不願意報警，警察真的也很辛苦。
貼文提及，疫情期間大家都不容易，「如果您真的有困難，或是真的缺什麼，能為您做些什麼，我們一定不會吝嗇」、「如果您肚子真的很餓，又有點不方便，我們可以提供免費餐點，來的時候說要一份A級特餐就懂了！」疫情期間他們也在苦撐，只希望一起熬過，讓中正區的愛能延續，「但讓我們少遇到這種消極事好嗎！一直碰到這種事真的會很受挫」。
該則貼文吸引網友按讚支持，也有民眾肯定店家善舉，也想捐出幾份「A級特餐」，店家則回應，只是盡能力所及，沒有要募捐的意思。
對此，轄區中正一分局仁愛路派出所警方表示，截至今天尚未接獲該處相關店家通報竊案，仍將加強轄區治安維護工作。
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