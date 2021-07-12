中和49歲男涉案被逮 疑佯稱如廁跳窗墜樓不治

林姓男子曾因感情糾紛前往前女友住家縱火，中和警方今天將他拘提到案，沒想到佯稱要上廁所途中，就在警方戒護中突然從2樓窗戶跳下墜地頭部等受傷，送醫急救後仍宣告不治。

警方表示，49歲林男被拘提到案後，因疫情期間，警方將林男安置在偵查隊民安駐地的2樓禮堂，林男今天上午7時35分佯稱要上廁所，於是由警員將林男上銬等戒具，戒護如廁。

警方表示，就在員警帶同戒護前往廁所途中，林男突然拔腿向前奔跑並由窗戶跳下，員警見狀上前仍來不及拉住，林男墜地受傷，立即通報救護車送醫急救。

警方表示，林男被送往雙和醫院急救，但因顱內出血、腳部開放性骨折等傷勢，經急救後仍宣告不治。全案經現場勘查採證後，將戒護員警依疏縱人犯、過失致死等罪嫌移請檢方偵辦。