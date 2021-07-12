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影／預拌車過彎側翻 水泥灑一地駕駛受輕傷
台中市林姓男子今天上午10時許，駕駛水泥預拌車行經南屯區五權西路三段、向上路五段時，疑因轉彎幅度過大，造成預拌車突然側翻，車內載運的水泥都散落在地面，幸好林僅臉部受到輕微擦挫傷，沒有就醫。警方調查，林無酒精濃度，詳細的肇事原因，需待後續調閱監視器查明。
據查，林姓男子（43歲）在今天上午10時許，駕駛水泥預拌車沿南屯區五權西路三段行駛，行經向上路三段時，欲右轉，但疑因林的轉彎弧度過大、速度快，林車無法順利右轉，側翻後往前滑行，撞上中央分隔島護欄才停止，車內的水泥也散落在地面。
第四警分局交通分隊到場調查，林無酒精濃度，林僅臉部有受到輕傷，沒有就醫，經查，林疑因轉彎幅度過大才肇事，但無造成其他車輛毀損、人員受傷，詳細肇事原因，仍待後續調查釐清。
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